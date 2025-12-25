Altın Fiyatları Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı gün sonunda 6 milyon 255 bin liraya çıktı.

ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Yatırımcıların her zaman ilk başvurduğu araç olan güvenli liman altındaki yükseliş devam ediyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı bir kez daha yükseldi.

KİLOGRAM FİYATI BİR KEZ DAHA ARTTI

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 250 bin lira, en yüksek 6 milyon 260 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 artışla 6 milyon 255 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 200 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 841 milyon 508 bin 123,81 lira, işlem miktarı ise 462,16 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 371 milyon 43 bin 498,6 lira olarak gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Albaraka Türk Katılım Bankası ile Haznedar Yetkili Müessese olarak sıralandı.