Altın Fiyatları Yükseliyor, Panik Almaktan Kaçının!
Ekonomi

Altın Fiyatları Yükseliyor, Panik Almaktan Kaçının!

Altın Fiyatları Yükseliyor, Panik Almaktan Kaçının!
30.01.2026 15:23
DİKO Başkanı Yüksel, altın fiyatlarındaki artışın sürebileceğini belirterek panik alım-satım uyarısı yaptı.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, küresel belirsizlikler ve Amerika'nın ekonomi politikalarının etkisiyle altın fiyatlarındaki yükselişin bir süre daha devam edebileceğini belirterek, esnaf ve vatandaşlara panik alım-satımlardan kaçınma çağrısı yaptı.

DİKO Başkanı Yüksel, son dönemde altın fiyatlarında yaşanan yükselişin küresel gelişmelerin bir sonucu olduğunu belirtti. Yükselişin özellikle Amerika'nın ekonomi ve para politikalarına bağlı olarak şekillendiğini ifade eden Yüksel, küresel belirsizlikler, jeopolitik riskler ve finansal piyasalardaki dalgalanmaların altını yeniden güvenli liman haline getirdiğini vurguladı. Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketin kısa vadeli bir durum olmadığına dikkat çeken Yüksel, küresel şartlara bağlı olarak bu seyrin bir süre daha devam etmesinin muhtemel olduğunu kaydetti. Fiyatlardaki hızlı ve dengesiz artışın kuyumcu esnafını doğrudan etkilediğini belirten Yüksel, ani fiyat değişimlerinin ciddi riskler oluşturduğunu aktardı. Satılan ürünlerin kısa sürede aynı fiyatla yeniden stoklanamamasının bazı durumlarda esnafın zarar etmesine neden olduğunu ifade eden Yüksel, bu süreçte kontrollü ve planlı hareket edilmesinin önemine dikkat çekti. Vatandaşların alım davranışlarında da belirsizlik oluştuğunu belirten Yüksel, bir kesimin fiyatların daha da artacağı düşüncesiyle alım yaptığını, bir kesimin ise düşüş beklentisiyle beklemeyi tercih ettiğini söyledi. Bu durumun piyasada zaman zaman daralmaya yol açtığını ve net bir satış artışı yerine dalgalı bir piyasa yapısının oluştuğunu dile getirdi. Önümüzdeki dönemde altın fiyatlarında sert bir düşüş beklentisinin mevcut küresel şartlar altında zor göründüğünü belirten Yüksel, özellikle Amerika merkezli ekonomik politikalar ve küresel belirsizliklerin devam etmesi halinde altının yükseliş eğilimini sürdürebileceğini ifade etti. Yüksel, kısa vadeli düzeltmelerin ise her zaman mümkün olduğuna dikkat çekti. DİKO olarak hem esnafa hem de vatandaşlara ani ve panik alım-satımlardan kaçınılması, stokların kontrollü yönetilmesi ve piyasanın yakından takip edilmesi çağrısında bulunan Yüksel, oda yönetiminin piyasanın sağlıklı işlemesi adına süreci yakından izlemeye devam ettiğini bildirdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Yüksel, Diyarbakır, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Yükseliyor, Panik Almaktan Kaçının! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
