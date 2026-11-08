Altın kaplama lokum görenleri şaşırtıyor - Son Dakika
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Altın kaplama lokum görenleri şaşırtıyor

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Altın kaplama lokum görenleri şaşırtıyor
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Amasya'da gıda ürünleri satılan bir dükkandaki altın kaplama lokum görenleri şaşırtıyor. Üretiminde 22 ayar altın tozu kullanılan lokumu dileyen ücretsiz tadabiliyor.

Amasya'da gıda ürünleri satılan bir dükkandaki altın kaplama lokum görenleri şaşırtıyor. Üretiminde 22 ayar altın tozu kullanılan lokumu dileyen ücretsiz tadabiliyor.

İçeriğinde badem, Antep fıstığı ve Frenk üzümü bulunup özel sarma dolgularla hazırlanan bu lokum türü, gıda tüzüğüne uygun yenilebilir altın tozuyla süsleniyor. Görenlerin şaşırdığı lokumun dilimlerinden dükkana gelen herkes tadabiliyor.

Altın kaplama lokum görenleri şaşırtıyor

22 AYAR ALTIN KULLANILDI: KİOSU 10 BİN TL

Kilosu 500 TL ile 3 bin TL arasında fiyatlarda 66 çeşit daha lokumun satıldığı dükkanın sahibi Selim Kaya, "Altın kaplama lokumumuzda 22 ayar altın kullandık. 50 kilogramlık lokum kazanımıza 5 gram altın girmektedir. Kilosunu 10 bin TL'den satıyoruz. Her gelene tattırıyoruz. Alıp almamaları önemli değil" dedi.

Altın kaplama lokum görenleri şaşırtıyor

"KÜLÇE ALTIN GİBİ LOKUM YAPMIŞLAR"

Altın kaplı lokumu daha önce yemediğini anlatan şef Sezer Dirican ise, "Altın kaplamalı çok şeyle karşılaşmıştım. Ama lokumla değil. Dışı komple altın. Dışarıdan görseniz külçe altın gibi lokum yapmışlar" diye konuştu.

Altın kaplama lokum görenleri şaşırtıyor

"FİYATI ÇOK PAHALI"

Adını duyduğunda şaşırdığı altın kaplama lokumun fiyatını pahalı bulan Nuran Muslu da, "Biz bu lokumu yiyemeyiz. Mahallemde de kimsenin yiyebileceğini düşünmüyorum. Çok pahalı. Onun yerine cennet hurmalarını kurutup yeriz" şeklinde konuştu.

Altın kaplama lokum görenleri şaşırtıyor
Kaynak: İHA
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