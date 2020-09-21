Altın Portakal'da uluslararası yarışma heyecanı başladı - Son Dakika

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nce Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması jüri üyeleri ve filmleri belli oldu.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda Türkiye'den senarist ve yönetmen Emin Alper, Romanyalı yapımcı Ada Solomon, Les Arcs Avrupa Film Festivali ve Tribeca Film Festivali'nin Sanat Yönetmeni Frederic Boyer, İranlı oyuncu, yönetmen Niki Karimi ile Brezilyalı video sanatçısı, yönetmen ve senarist Sandra Kogut festivalde yarışacak 10 filmi değerlendirecek jüriyi oluşturuyor.