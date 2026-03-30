Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı! İstediği para inanılmaz

Tedavülde yer alan ancak üretimi durdurulan altın renkli 25 kuruşlar, internet üzerindeki ilan sitelerinde gerçek değerinin binlerce kat üzerinde fiyatlarla satışa çıkarılıyor. Bazı ilanlarda bu madeni paralar için 90 bin liraya kadar fiyat biçildiği görülüyor.

LÜKS TELEFONLA TAKAS TEKLİFLERİ

İlanlardaki dikkat çekici detaylardan biri de yapılan takas pazarlıkları oldu. Bazı kullanıcılar 25 kuruş için 90 bin liraya kadar talepte bulunurken, iPhone 15 Pro Max gibi üst segment cep telefonlarıyla takas teklifleri gündeme geldi. Hatta bazı ilan sahipleri iki adet 25 kuruş karşılığında iPhone 16 ile takasa açık olduklarını ifade etti.

ALTIN DEĞİL PİRİNÇ

Söz konusu paraların “altın” olduğu yönündeki iddialar ise gerçeği yansıtmıyor. 2023 yılında basılan ve biri gümüş, diğeri altın renginde olan 25 kuruşların altın görünümlü kısmının tamamen pirinçten üretildiği biliniyor. Uzmanlar, bu paraların yatırım aracı olarak görülmesinin yanıltıcı olduğunu ve ne hammaddesinin ne de yasal değerinin ilanlardaki yüksek fiyatları karşılamasının mümkün olmadığını vurguluyor.