Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı! İstediği para inanılmaz

30.03.2026 14:51
Halen kullanımda olan ancak üretimi durdurulan altın renkli 25 kuruşlar, ilan sitelerinde binlerce liraya ilana koyuldu. 25 kuruşluk madeni parayı 90 bin TL'ye ilana koyan şahıs, iPhone 16 ile takasa açık olduklarını ifade etti.

Tedavülde yer alan ancak üretimi durdurulan altın renkli 25 kuruşlar, internet üzerindeki ilan sitelerinde gerçek değerinin binlerce kat üzerinde fiyatlarla satışa çıkarılıyor. Bazı ilanlarda bu madeni paralar için 90 bin liraya kadar fiyat biçildiği görülüyor.

LÜKS TELEFONLA TAKAS TEKLİFLERİ

İlanlardaki dikkat çekici detaylardan biri de yapılan takas pazarlıkları oldu. Bazı kullanıcılar 25 kuruş için 90 bin liraya kadar talepte bulunurken, iPhone 15 Pro Max gibi üst segment cep telefonlarıyla takas teklifleri gündeme geldi. Hatta bazı ilan sahipleri iki adet 25 kuruş karşılığında iPhone 16 ile takasa açık olduklarını ifade etti.

ALTIN DEĞİL PİRİNÇ

Söz konusu paraların “altın” olduğu yönündeki iddialar ise gerçeği yansıtmıyor. 2023 yılında basılan ve biri gümüş, diğeri altın renginde olan 25 kuruşların altın görünümlü kısmının tamamen pirinçten üretildiği biliniyor. Uzmanlar, bu paraların yatırım aracı olarak görülmesinin yanıltıcı olduğunu ve ne hammaddesinin ne de yasal değerinin ilanlardaki yüksek fiyatları karşılamasının mümkün olmadığını vurguluyor.

    Yorumlar (6)

  • Serkan1983 Serkan1983:
    bende de var bana da ulaşım bi sakıza değişirim 24 0 Yanıtla
  • Emre Acar Emre Acar:
    Şimdi antika paralar ile ilgili size genel bilgi vereyim tedavülden kalkan paraların eski olması hiçbir anlam taşımaz çıkarıldığı seri vardır o seriden tekrar kaç tanesi merkez bankasına döndüğü önemlidir kısacası 1920 çıkan 1 kuruş 99 seriden 30-40-50 tanesi dışarıdaysa çok küçük bir meblağ satabilirsiniz yada 2000 yılında basılan tedavülden kalkmış paranın 99 seriden 1 tanesi merkez bankasına dönmemişse Ozaman ciddi paraları konuşabilirsiniz demir paraların hiçbir gümüş olmadığı sürece para etmez koleksiyon değilse gümüş para varmı var boşyere kimse ümitlenmesin 4 1 Yanıtla
    CaN CaNDaN CaN CaNDaN:
    Bende bir tarafı baskılı bir tarafı baskısız Para var 10 kuruş 0 1
  • erkan zengin erkan zengin:
    Bunu koyan ilana dengesiz biridir 2 0 Yanıtla
  • Osman Kaan Osman Kaan:
    bende 3 tane var 3 tanesine 300 TL verin kargolarim bile 1 1 Yanıtla
  • abuzer demir abuzer demir:
    alan olmadıktan sonra satanı kim ne etsin 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor
İran hem tarih hem de adres verdi Vurmamak için tek bir şartları var İran hem tarih hem de adres verdi! Vurmamak için tek bir şartları var
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi
Yolcu uçağındaki turist İran’ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi Yolcu uçağındaki turist İran'ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
Zamanında Fenerbahçe’de oynuyordu Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor Zamanında Fenerbahçe'de oynuyordu! Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor
İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı

16:01
Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler
Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler
15:47
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
15:46
Hasbi Dede’yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
15:27
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
14:38
Trump’tan İran’a yeni tehdit Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
14:20
Kuralı değiştirdiler Hindistan’dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
