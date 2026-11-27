Demokratik Kongo Cumhuriyeti, altın kaçakçılığının önüne geçmek ve ülkenin doğal kaynaklarından elde edilen geliri artırmak amacıyla harekete geçti. Ülke yönetimi, yıllık toplam 68 ton altın işleme kapasitesine sahip iki yeni rafineri kurmayı planlıyor. Kongo Merkez Bankası ise ülkede üretilen altını resmi rezervlerine dahil etmek için çalışmalar yürütüyor.

YILDA 68 TON ALTIN İŞLENECEK

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kisangani kentinde kurulması planlanan rafineri, yıllık 18 ton altın işleme kapasitesine sahip olacak. Başkent Kinşasa'da kurulacak daha büyük tesisin ise yılda 50 ton altın işlemesi hedefleniyor. Kinşasa'daki rafineri için uluslararası sertifikasyon alınması da planlanıyor.

ALTIN KAÇAKÇILIĞININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Yeni rafinerilerle ülkedeki altın ticaretinin kayıt altına alınması, kaçakçılığın azaltılması ve altından elde edilen kazancın daha büyük bölümünün ülke ekonomisine kazandırılması amaçlanıyor.

DOKUZ AYDA GEÇEN YILIN ÜRETİMİNİ AŞTI

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde küçük ölçekli madencilik faaliyetleri kapsamında kayıt altına alınan altın üretimi, 2026 yılının ilk dokuz ayında 3 tonu aştı. Böylece 2025 yılının tamamında kaydedilen 2,3 tonluk üretim, dokuz ayda geride bırakıldı.

DEVLET ALTIN ALIMLARINI ARTIRIYOR

Devlete bağlı altın ticareti kuruluşu, küçük ölçekli madencilerden gerçekleştirdiği altın alımlarını artırıyor. Bu adımla kayıt dışı altın ticaretinin azaltılması ve üreticilerin resmi satış kanallarına yönlendirilmesi hedefleniyor.

MERKEZ BANKASINDAN ALTIN REZERVİ HAMLESİ

Kongo Merkez Bankası da ülkede üretilen altını yerel para birimi Kongo frangı karşılığında satın alıyor. Banka, yurt içinden temin edilen altının resmi rezervlere dahil edilmesi yönünde çalışmalar yürütüyor. Böylece ülkenin yer altı zenginliklerinin finansal rezervlere de katkı sağlaması amaçlanıyor.