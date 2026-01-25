Altınbeşik Mağarası'na Güvenlik Önlemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Altınbeşik Mağarası'na Güvenlik Önlemi

25.01.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziyaretçilerin güvenliği için Altınbeşik Mağarası yoluna çelik kafes yapılacak.

Avrupa'nın üçüncü, Türkiye'nin en büyük su altı gölü mağarası olan Altınbeşik Mağarası'na ulaşmak için ziyaretçilerin kullandığı yürüyüş yolunun mağara girişine kadarki 200 metrelik kısmına, olası taş ve kaya parçası düşme tehlikesine karşı çelik kafes kurulacak.

İbradı ilçe merkezine 9, Ürünlü Mahallesi'ne 5 kilometre mesafede bulunan mağara "Altınbeşik" ismini, içinde barındırdığı minerallerden dolayı sarı renkli beşik şeklindeki kemerlerden alıyor.

Yaklaşık 200 metre uzunluğundaki yer altı gölü üzerinden botla girilebilen 3 katlı mağara, turkuaz renkli gölü, sarkıt, dikit ve travertenleriyle özellikle yaz aylarında kente gelen binlerce yerli ve yabancı turistin önemli gezi rotaları arasında bulunuyor.

İçindeki gölet oluşumlarıyla da dikkati çeken 2 bin 500 metre uzunluğundaki mağaraya gelen turistler, İbradı Belediyesinin profesyonel ekibinin önderliğinde etkileyici doğa oluşumunu botlarla görme imkanı yakalıyor.

Ziyaretçilerin doğal oluşumlar arasından mağaraya ulaştığı yürüyüş yolunda, olası taş ve kaya düşme riskine karşı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği ve İbradı Belediyesince yeni bir güvenlik önlemi kararı alındı.

Bu kapsamda, Bakanlık ve belediye işbirliğinde Antalya Valiliğince ziyaretçilerin mağaraya ulaşmak için kullandığı yürüyüş yolunun girişe kadarki 200 metrelik bölümüne çelik kafes yapılacak.

"Özellikle suyun fazla olduğu dönemde turist akını söz konusu"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, mağaranın her yıl binlerce misafiri ağırladığını söyledi.

Mağaranın, sarkıtlar, dikitler ve ışık oyunlarıyla önemli bir rota olduğunu belirten Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhteşem bir yer gerçekten. Özellikle ilkbaharda suyun fazla olduğu dönemde turist akını da söz konusu fakat rampa bir bölge. Dağlardan da taşlar düşüyor. Bu durum ziyaretçilerin can güvenliği açısından risk teşkil ediyor. Bunu önlemek için bir çalışma içerisine girdik. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da destekleriyle Antalya Valiliği olarak orada çelik bir kafes yapıyoruz. Böylece misafirler, o çelik kafesin altından güvenli şekilde geçerek Altınbeşik Mağarası'na ulaşabilecek. İhalesini yaptık. Kısa süre içerisinde inşaata başlayacağız ve turizm mevsimine yetiştireceğiz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altınbeşik Mağarası'na Güvenlik Önlemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı

11:51
İstanbul’daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
11:21
Erdoğan talimat verdi Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
10:46
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen’e veda Vasiyeti yerine getiriliyor
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getiriliyor
10:25
Görüntüler ortaya çıktı Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
09:59
Yenge vahşetinde yeni görüntüler Her şey 4 dakikada oldu
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
09:57
Nişan töreninde taciz iddiası Ortalık savaş alanına döndü
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 13:06:12. #7.11#
SON DAKİKA: Altınbeşik Mağarası'na Güvenlik Önlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.