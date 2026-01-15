Altındağ'da Metruk Binada Yangın

Başkentte metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Altındağ ilçesi Önder Mahallesi Siteler'de bulunan metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yarım saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın sonucu binada hasar oluştu.
