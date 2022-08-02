Analistler, dün dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin resesyon beklentilerini güçlendirmesi ve jeopolitik riskler nedeniyle altına olan talebin arttığını ifade etti. Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi 'nin Tayvan 'a gitmesinin askeri karşılık dahil ciddi sonuçlar doğuracağına dair sert uyarılarda bulunmasına karşın Amerikan televizyon kanalı CNN, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin beklendiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Finans › Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.021 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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