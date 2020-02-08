Altınordu: 3-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu: 3-0 - Son Dakika Spor

Altınordu: 3-0

6 saat önce

STAT: Yeni EskişehirHAKEMLER: Emre Malok, Selahattin Altay, Hasan Hüseyin TetikESKİŞEHİRSPOR: Ekrem - Cemali, Furkan Balaban, Mevlüt, Mehmet Feyzi, Furgan Polat (Dk.88 Erdal Akdari), Mehmet Özcan, Alperen, Mete Kaan, Kıvanç Karakaş (Dk.67 Tolga Yakut), İbrahim Halil Öner (Dk.

Altınordu: 3-0, System.String[]

STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Emre Malok, Selahattin Altay, Hasan Hüseyin Tetik

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem - Cemali, Furkan Balaban, Mevlüt, Mehmet Feyzi, Furgan Polat (Dk.88 Erdal Akdari), Mehmet Özcan, Alperen, Mete Kaan, Kıvanç Karakaş (Dk.67 Tolga Yakut), İbrahim Halil Öner (Dk.77 Metehan Altunbaş)

ALTINORDU: Erhan - Sinan, Onur Taha, Ravil Tagir, Metehan Mimaroğlu, Ali Yaşar, Hüseyin Atakan, Okan (Dk.68 Burak İnce), Furkan Çil, Oğulcan (Dk.34 Berkay), Kemal Rüzgar (Dk.46 Yasin Ozan)

GOLLER: Dk.9, dk.56 Mete Kaan, dk.80 (Pen.), Mehmet Feyzi (Eskişehirspor)

SARI KART: İbrahim Halil, Mehmet Feyzi (Eskişehirspor) - Furkan Çil (Altınordu)

TFF 1'inci Lig'in 21'inci haftasında Eskişehirspor, konuk ettiği Altınordu'yu 3-0 mağlup etti.

9'uncu dakikada gelişen Eskişehirspor atağında sol çaprazdan Furgan Polat sert vurdu, kaleciden dönen topu Mete Kaan tamamladı: 1-0.

48'inci dakikada Metehan'ın uzaktan şutunda kaleci Ekrem topu son anda kornere çeldi.

56'ncı dakikada İbrahim Halil'in pasında topla buluşan Mete Kaan ceza sahası dışından sert vurdu, top ağlarla buluştu:  2-0.

79'uncu dakikada Mehmet Özcan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Metehan, kaleci Erhan tarafından düşürülünce maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Mehmet Feyzi topu ağlara gönderdi:  3-0.

Karşılaşma Eskişehirspor'un 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.


- Eskişehir
İbrahim Halil, Bora Füzesi, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Tayland'da silahlı saldırı! Asker ateş açtı: En az 12 ölü
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Shane Larkin'i vatandaşlığımıza aldık Babası tarafından öldürülen Şeyma'nın ağabeyi konuştu: İzlediği videodaki kızı Şeyma sanmış Babası tarafından katledilen Şeyma Yıldız'ın annesi kızının ardından konuştu: Yavrumu öldürdü ama katil değil

Son Dakika Haberleri
23:41 Ebru Gündeş makyajsız görüntülendi!
23:05 ABD'li Instagram modeli Natalie Roush, paylaşım başına 3 bin sterlin kazanıyor
22:52 Aldatılan kadın, eşini dövdüğünü Esra Erol'da itiraf etti
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi
21:12 Atina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 00:39:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altınordu: 3-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]