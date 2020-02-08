Altınordu: 3-0

Karşılaşma Eskişehirspor'un 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

79'uncu dakikada Mehmet Özcan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Metehan, kaleci Erhan tarafından düşürülünce maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Mehmet Feyzi topu ağlara gönderdi: 3-0.

TFF 1'inci Lig'in 21'inci haftasında Eskişehirspor, konuk ettiği Altınordu'yu 3-0 mağlup etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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