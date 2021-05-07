Altınordu Belediyesi kısıtlamada çalışmaları sürdürüyor - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, mahallelerdeki çalışmalarına 17 günlük kısıtlama sürecinde de devam ediyor.

Altınordu Belediyesi'ne bağlı ekipler uyguladığı çalışmaları kısıtlama sürecinde de sürdürüyor. Asırlık altyapı çalışmalarıyla şehrin sadece bugününe değil, geleceğine de imza atan ekipler, bu kapsamda Yeni Mahalle'de kapsamlı bir çalışma başlattı. Mahallenin, farklı noktalarında çalışmalarını sürdüren ekipler, bölgenin yükünü çekemeyen, ekonomik ömrünü tamamlamış yağmur suyu hatları modern ve kapasitesi yüksek günün ve uzun yılların ihtiyacını karşılayacak yağmur suyu hatlarıyla yenileniyor. Bölgede devam eden altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üstyapı çalışmalarına geçilecek.

Şehir genelinde planlı ve çok kapsamlı bir çalışma yürüttüklerinin altını çizen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Bir taraftan şehir merkezinde yıllardır yaşanan ve vatandaşlarımız için her yağışta çileye dönüşen su taşkınlarına önlem alıyor ve altyapıyı yeniliyoruz. Altyapısını tamamladığımız bölgeleri üstyapısı ile birlikte modern yaşam alanlarına dönüştürüyoruz. Diğer taraftan bütün şehir eşit hizmet ilkemizden taviz vermeden kırsal mahallelerimizi standardı yüksek konforlu ve güvenli bir ulaşıma kavuşturmak için 72 mahallemizi kapsayan 45 kilometre beton yol çalışması yürütüyoruz" dedi. - ORDU