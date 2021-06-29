Altınordu Belediyesi, 'Z Kuşağı Vadisi' projesinde çalışmalara başladı - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından 9 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek olan 'Z Kuşağı Vadisi' projesinde çalışmalar başladı.

Altınordu Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan, kenti güçlendirecek, gençlerin, kadınların, yerli ve yabancı her kesimden insanın ilgileneceği 'Z Kuşağı Vadisi' projesi kapsamında, Okullar caddesi araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılacak. Belediye tarafından hayata geçirilen çalışma ile yaklaşık 9 bin metrekare alanda yeşil alanları, meydanları, havuzları, çeşmeleri, oturma grupları, engelli şarj istasyonu, saat kulesi, yürüyüş ve engelli rampası bulunan yaya yolu ve dikey bahçesiyle hayata geçirilecek Z Kuşağı Vadisi kentin potansiyelini arttıracak. Proje kapsamında belediye, mevcut 280 metrekare olan yeşil alanı, yapılacak çalışmayla 2 bin 700 metrekareye çıkartacak ve alan ağaçlarda donatılacak. 3 adet de meydanın bulunduğu projede kapsamında, doğal taş, kestane ağacı gibi yerli malzeme kullanımına özen gösterilecek.

Çalışmalarına başlanan Z Kuşağı Vadisi projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Aşkın Tören, Özellikle 'z kuşağı' olarak tabir edilen gençlere yönelik planladıkları çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi. Projenin, tüm yaş gurupları tarafından sevilecek bir çalışma oalcağını kaydeden Başkan Tören, "Geleceğimiz olan gençlerimizin kendilerini özel ve değerli hissedecekleri, aynı zamanda ailelerin çocukları ile birlikte huzur ve güven içinde zaman geçirecekleri, tüm kuşakların şehirleriyle gurur duyacakları bir eseri sizlerin hizmetine sunuyoruz. Yaşanabilir bir şehrin ötesinde düşünen, üreten, hayal eden, sanatıyla, kültürüyle, turizmiyle geleceğini yeniden şekillendiren, bir yönüyle de hayat boyu öğrenme çerçevesinde eğitime katkı sunan ama yeşili ve sporu da ihmal etmeyen, yaşlısıyla-genciyle, kadınıyla-erkeğiyle, engellisiyle-ihtiyaç sahibiyle ve tüm kesimleriyle mutlu bir şehir inşa etmek istiyoruz. Bu kapsamda Belediye hizmet binamızın çevresinde 'Z Kuşağı Vadisi' projemizi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Şehrimize değer katacak bu projenin tüm şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - ORDU