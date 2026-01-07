Altınordu'da 3 Oyuncuyla Daha Yollar Ayrıldı - Son Dakika
Altınordu'da 3 Oyuncuyla Daha Yollar Ayrıldı

07.01.2026 11:42
Altınordu, devre arasında 3 oyuncusuyla yollarını ayırarak kadroda değişime gitti.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarıda kümede kalma hedefiyle mücadele etmeye hazırlanan Altınordu'da 3 oyuncuyla daha yollar ayrıldı. İlk devre bitmeden Uğur Çetinkaya, Alper Emir Aksoy ve Fırat Başkaya ile vedalaşan kırmızı-lacivertlilerde, devre arasında yolların ayrıldığı isimlere; Arda Mutlu ve İsmail Kayalı'dan sonra İzlem Anıl Balakkız, Aygün Özışıkyıldız ve Fatih Arslan da eklendi.

İzmir temsilcisinin altyapısından yetişen orta saha oyuncusu İzlem Anıl, sezon başında yuvaya dönüp 9 lig, 1 kupa maçında oynadıktan sonra bahis soruşturmasında 3 ay men cezası almıştı. Bahis soruşturması sonrası amatör statüde transfer edilen gurbetçi orta saha oyuncusu Fatih, ligde 3 müsabakada 67 dakika süre alırken, orta saha oyuncusu Aygün forma şansı bulamadı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
