Altınordu'da ulaşım ağları konfora kavuşuyor - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, sıcak asfalt çalışmalarını mahallelerde devam ettiriyor.

Altınordu Belediyesi, çalışmalar kapsamında Karapınar Mahallesi Memişoğlu Sokak'ta yaşayan vatandaşların konforlu yol özlemini sonlandırdı. Asfalt ile kaplanan yol mahallelilerin uzun yıllardır beklediği hizmete kavuşmalarını sağladı. Asfalt çalışmalarının tamamlandığı yol Karapınar, Terzili ile Eskipazar Mahallelerini birbirine bağlayan alternatif bir güzergah da oldu.

Yerel seçimlerde, 2024 yılında Altınordu'da yol konusunun vaat olmaktan çıkacağını dile getiren ve göreve geldiği günden bu yana bu misyonla çalışmalarını devam ettiren Başkan Tören, "Karapınar Mahallesi Memişoğlu Sokak'taki sıcak asfalt çalışmamızı tamamladık ve yıllardır beklenen hizmeti hayata geçirdik. Yolun 3 mahalleyi birbirine bağlayan alternatif güzergah olması da ayrı önemli. Bu mahallelerde yaşayan vatandaşlarımız da artık konforlu ulaşım sağlayacaklar. Şehrimizin dört bir yanında gerek alt yapı gerek ise üst yapı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Hemşehrilerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda hizmetlerimiz kesintisiz sürecek" dedi.

Karapınar Mahalle Muhtarı Nihat Bayhan ve mahalleliler de yolun yapılması nedeniyle memnuniyetlerini dile getirdiler. Muhtar Bayhan, yıllardır beklenen bir hizmetin hayata geçtiğini ifade ederek, Başkan Tören ve emeği geçenlere teşekkür etti. - ORDU