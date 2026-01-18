Altınordu, İskenderunspor'la Berabere Kalarak Umutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Altınordu, İskenderunspor'la Berabere Kalarak Umutlandı

Altınordu, İskenderunspor\'la Berabere Kalarak Umutlandı
18.01.2026 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düşme hattındaki Altınordu, İskenderunspor ile 1-1 berabere kalarak kümede kalma mücadelesini sürdürüyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Play-Off potasında yer alan İskenderunspor'la 1-1 berabere kalan düşme hattındaki Altınordu, güçlü rakibinden puan kopararak kümede kalma iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi. İzmir temsilcisi son 5 müsabakada sadece 1 kez mağlubiyet alırken, 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puanı hanesine yazdırdı. Altınordu iç sahada ise yine galip gelemedi. Kırmızı-lacivertliler bu sezon seyircisi önünde çıktığı 10 müsabakada 7 mağlubiyet, 3 beraberlik gördü.

Altınordu'nun teknik direktörü Ender Traş, sahaya farklı duygular içerisinde çıktığını dile getirerek, "Bir yanda doğup büyüdüğüm, her kademesinde görev alıp, şampiyonluklar yaşayıp, kaptanlığını yaptığım ve 2 sene önce teknik direktör olarak Play-Off oynadığımız yuvam. Diğer taraftar kısa sürede büyük bir aidiyet duyduğum, Cumhuriyetimizle yaşıt asırlık çınar Türkiye'nin Altınordu'su. Bu büyük camiayı ayakta tutmak için karakteri yüksek oyuncu kardeşlerimle, evlatlarımla beraber son terimize kadar yüksek özveri ve mücadele içinde olacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Altınordu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu, İskenderunspor'la Berabere Kalarak Umutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

11:54
Atlas’ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
11:02
“Dolandırıldım“ diyen Musk’tan OpenAI ve Microsoft’a 134 milyar dolarlık dava
"Dolandırıldım" diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
10:38
Hazal Kaya, Meryem Uzerli’yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!
10:14
https:www.haberler.comhaberlermenzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi
https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/
09:51
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 12:51:29. #7.11#
SON DAKİKA: Altınordu, İskenderunspor'la Berabere Kalarak Umutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.