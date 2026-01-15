Altınordu'nun Yaşlı Transfer Hamleleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Altınordu'nun Yaşlı Transfer Hamleleri

Altınordu\'nun Yaşlı Transfer Hamleleri
15.01.2026 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınordu, genç yetenek yetiştirme felsefesine ters düşerek 30 yaş üstü oyuncular aldı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altınordu, özellikle ara transfer döneminde aldığı 30 yaş üstü oyuncularla kulübün, 'Futbolcu yetiştirme' misyonuna ve felsefesine ters düşen takviyeler gerçekleştirdi. Yıllardır Türk futboluna kazandırdığı genç yeteneklerle tanınan ve altyapı denince ilk akla gelen kulüplerden olan Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan, son dönemde futbol kariyerlerinin sonuna yaklaşan isimlerin transferlerine onay verdi.

İlk yarı bitmeden 37 yaşındaki Yılmaz Özeren'i amatöre lisansa dönüş yaptırarak kadrosuna dahil eden İzmir ekibi, ara transferde ilk imzayı sezonun ilk yarısını boşta geçiren 38 yaşındaki Gökhan Süzen'e attırdı. Sezon başında Kerim Avcı'yı (36) üçüncü kez transfer eden kırmızı-lacivertiler, son olarak geçtiğimiz günlerde Sadi Karaduman (33) ve İsmail Güven (31) ile el sıkışarak tecrübeli oyuncuları almaya devam etti. Kadrosunda yıllar sonra 30 yaş üstü 5 futbolcu bulunduran Altınordu'da geçen sezon 21,6 olan yaş ortalaması bu sezon 23,5'e yükseldi.

Kaynak: DHA

Altınordu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'nun Yaşlı Transfer Hamleleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Bursa’da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı Bursa'da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı

13:48
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu’nun son hali
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali
13:23
Mutlu son Galatasaray’ın İstanbul’a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
Mutlu son! Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
13:07
Bakan Fidan, Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
13:06
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 13:54:37. #7.11#
SON DAKİKA: Altınordu'nun Yaşlı Transfer Hamleleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.