Altınordu\'nun Yaşlı Transfer Hamleleri

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altınordu, özellikle ara transfer döneminde aldığı 30 yaş üstü oyuncularla kulübün, 'Futbolcu yetiştirme' misyonuna ve felsefesine ters düşen takviyeler gerçekleştirdi. Yıllardır Türk futboluna kazandırdığı genç yeteneklerle tanınan ve altyapı denince ilk akla gelen kulüplerden olan Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan, son dönemde futbol kariyerlerinin sonuna yaklaşan isimlerin transferlerine onay verdi.

İlk yarı bitmeden 37 yaşındaki Yılmaz Özeren'i amatöre lisansa dönüş yaptırarak kadrosuna dahil eden İzmir ekibi, ara transferde ilk imzayı sezonun ilk yarısını boşta geçiren 38 yaşındaki Gökhan Süzen'e attırdı. Sezon başında Kerim Avcı'yı (36) üçüncü kez transfer eden kırmızı-lacivertiler, son olarak geçtiğimiz günlerde Sadi Karaduman (33) ve İsmail Güven (31) ile el sıkışarak tecrübeli oyuncuları almaya devam etti. Kadrosunda yıllar sonra 30 yaş üstü 5 futbolcu bulunduran Altınordu'da geçen sezon 21,6 olan yaş ortalaması bu sezon 23,5'e yükseldi.