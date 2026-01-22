Altınordu Sakatlık Sorunlarıyla Baş Etmeye Çalışıyor - Son Dakika
Altınordu Sakatlık Sorunlarıyla Baş Etmeye Çalışıyor

Altınordu Sakatlık Sorunlarıyla Baş Etmeye Çalışıyor
22.01.2026 11:39
Altınordu, İskenderunspor maçında yaşanan sakatlıklar sonrası zorlu bir süreçten geçiyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde İskenderunspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu'da 4 futbolcunun sakatlık yaşaması keyifleri kaçırdı. İzmir temsilcisinde santrfor Keni Var, maçın 24'üncü dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sol bek Gökhan Süzen ise ilk yarının uzatma bölümünde sakatlanıp oyunu terk etti. Ev sahibi ekipte kaleci Umut da sakatlık kabusu yaşayarak 57'nci dakikada oyundan alındı. Umut'un yerine kaleye geçen Efe Kaan'ın ise burnu kırıldı. Genç file bekçisi takımının oyuncu değiştirme hakkı kalmaması nedeniyle son 10 dakika kırık burunla mücadele etti. Sağlık ekibi iki kaleciyi ve Keni Var'ı cumartesi günü deplasmanda oynanacak 24Erzincanspor maçına yetiştirmek için seferberlik başlattı. Gökhan'ın ise bu hafta forma giyemeyeceği bildirildi.

ENDER TRAŞ: ALINAN HER PUAN BİZİ DİRİ TUTUYOR

Altınordu Teknik Direktörü Ender Traş, İskenderunspor karşılaşması sonrası, "Puan ve puanlar aldığımız sürece rakibin kim olduğu bizim için ikinci planda. Çünkü alınan her puan bizi diri tutuyor, özgüvenimizi yükseltiyor ve geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Bu nedenle buradan alınan 1 puan bizim için çok anlamlı" dedi. Yaşanan talihsiz sakatlıklara da dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "İlk yarıda Keni Var Uzun ve Gökhan Süzen sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. İkinci devrede kalecimiz Umut'un sakatlanmasıyla mecburen değişiklik hakkımızı kullanmak zorunda kaldık. Buna rağmen oyundan kopmadık ve mücadeleyi bırakmadık" diye konuştu.

Kaynak: DHA

