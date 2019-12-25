Altıntaş'ta evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altıntaş'ta evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Altıntaş'ta evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

6 saat önce

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Altıntaş'ta evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı, System.String[]

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, S.C'nin Akçaköy'deki evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, narkotik köpeği "Mola"nın da kullanıldığı operasyonda, evde yaptıkları aramalarda çuval içine gizlenmiş 1 kilo 660 gram esrar ile 110 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.C'nin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Altıntaş, Jandarma, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:30 Kaynak: AA
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