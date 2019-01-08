Son Dakika Haberleri: Altso Üniversiteye Araç Hediye Etti

Altso Üniversiteye Araç Hediye Etti

1 saat önce

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesine otomobil hediye etti.

Altso Üniversiteye Araç Hediye Etti, System.String[]
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesine otomobil hediye etti.

AHEP Üniversitesi'nde gerçekleştirilen törene Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı, kurum müdürleri, oda başkanları ile ALTSO Yönetimi kurulu üyeleri katıldı.

Şahin araç teslim töreninde yaptığı açıklamada göreve geldikleri 2013 yılından bu yana eğitime büyük önem verdiklerini söyledi. İlçede iki üniversitenin bulunmasının önemine değinen Şahin, "Zaman zaman bu üniversitelerimizin desteği ihtiyacı oluyor. Biz de ALTSO yönetimi olarak elimizden gelen desteği veriyoruz. İş adamları olarak üniversitelerimizi ekonomik ve sosyal kalkınma bakımından çok ama çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bundan sonra da üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bugün de AHEP üniversitemizin ihtiyacı olan aracı üniversitemize kazandırdık" dedi.

AHEP Rektörü Mehmet Durdu Öner ise Şahin'in eğitime çok büyük katkılar yaptığını belirterek, "Kendisine çok teşekkür ederim. Başkanımız her zaman yanımızda. Bundan sonra da bizlere destek vereceğinden şüphemiz yok" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:04 Kaynak: AA

Alanya, Alanya İlçesi Ticaret Ve Sanayi Odası, Güncel
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