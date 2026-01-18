Altya'da Sahte Altın Operasyonu - Son Dakika
Altya'da Sahte Altın Operasyonu

Altya\'da Sahte Altın Operasyonu
18.01.2026 10:59
Altya'da kuyumculara sahte altın satan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 200 gram sahte altın ele geçirildi.

ALATYA'da kuyumculara sahte altın sattıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kentte kuyumculuk yapan A.T., kendisine 300 bin TL değerinde sahte altın satıldığını anlayınca emniyete giderek şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 25 farklı kamera kayıtlarını inceleyerek, sahte altın satan 5 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler ekiplerin operasyonu ile yakalandı. Aramalarda; 200 gram sahte altın, 7 sahte ata altın, dolandırıcılıktan elde edildiği belirtilen 210 bin TL nakit para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla, diğeri ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin kuyumcuya sahte altın sattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Altya'da Sahte Altın Operasyonu - Son Dakika

11:02
