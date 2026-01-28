Alya'nın 4. Yaş Günü Kutlandı - Son Dakika
Alya'nın 4. Yaş Günü Kutlandı

Alya'nın 4. Yaş Günü Kutlandı
28.01.2026 09:12
Konteynerde yaşayan Alya Parlak'ın doğum günü, hayırseverlerce sürprizle kutlandı.

Hatay'da annesi ve kardeşleriyle konteynerde yaşayan Alya Parlak'ın 4'üncü yaş günü sürpriz doğum günüyle kutlandı. Doğum günü pastasındaki mumları üflediği esnada 'oyuncak mutfak eşyası' dileğinde bulunan Alya yürekleri ısıttı.

Kahramanmaraş merkezli depremlere Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde yakalanan Arzu Parlak ve 3 evladı enkazdan çıkarak hayata tutunmayı başardı. Antakya'nın Odabaşı Mahallesi'nde geçici yaşam merkezinde yaşamlarını sürdüren anne ve 3 evladından Alya Parlak'ın 4'üncü yaş günü hayırsever Çilem Artan'ın organize ettiği sürpriz doğum günüyle kutlandı. Doğum günü pastası ve hediyelerle yüzü gülen Alya'nın doğum günü pastasındaki mumları üflediği esnada 'oyuncak mutfak eşyası' dilemesi yürekleri ısıttı.

Anne Arzu Sönmez, evlatlarıyla birlikte enkazdan sağ salim çıkmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Bugün kızımın doğum günüydü ve sürpriz doğum günü hazırlandı. Çilem abla çok mutlu etti bizi; hediyeleriyle, pastasıyla ve aramızda olmasıyla. Hakkını ve emeğini unutamayız. Kızım 4 yaşında, mutluyuz. Çocuklarım hayatta, sağlar ve benim yanımdalar. Benim her şeyim evlatlarım için. Çocuklarım için umutluyum, o enkazdan çıkmamız bile bir umut" dedi.

Hayırsever Çilem Artan ise Alya'nın doğum gününü sürpriz yaparak kutladığını belirterek, "Evlatlarımızı unutmuyoruz, bugün de Alya'nın doğum günüydü. Çocuklarımızı depremden bu yana yalnız bırakmadık. Bugün de pastamızla ve hediyelerimizle geldik. Bir nebze evlatlarımızın yüzünü güldürmeye çalıştık. 6 Şubat'a yaklaştığımız her geçen gün daha acı geçiyor. Depremin yıl dönümünde yeniden aynı acıyı yaşayacağız. Rabbim, kimseye böyle bir acı yaşatmasın, asrın felaketini unutmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

