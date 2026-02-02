Alzheimer Hastası Cumhur Özdamar Kayıp Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Alzheimer Hastası Cumhur Özdamar Kayıp Bulundu

Alzheimer Hastası Cumhur Özdamar Kayıp Bulundu
02.02.2026 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

74 yaşındaki Alzheimer hastası Cumhur Özdamar, 6 gün sonra Gömeç'te ölü bulundu.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde kayıp olarak aranan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Cumhur Özdamar, 6 gün sonra dere yatağında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Cumhur Özdamar'ın daha önce de zaman zaman evden ayrıldığı ve kısa sürede bulunduğu belirtildi. Ancak bu kez evden ayrıldıktan sonra kendisinden 6 gündür haber alınamaması üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

Ailenin müracaatı üzerine Jandarma, AFAD ve polisin yanısıra çalışmalara havadan dron ile İHAKUT ekibi de destek verdi. İHAKUT tarafından bölgede drone ile havadan tarama gerçekleştirildi. Polis, AFAD, Jandarma ve İHAKUT ekiplerin özverili çalışmaları sonucu, Özdamar'ın cansız bedeni Gömeç'e bağlı Hacıoğlu köyü yakınlarında bir dere yatağında tespit edildi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Cumhur Özdamar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alzheimer Hastası Cumhur Özdamar Kayıp Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor Mersin'deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji’nden açıklama Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji'nden açıklama
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

11:04
Dünya devine büyük kriz Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
Dünya devine büyük kriz! Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
10:55
Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star’da yok
Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star'da yok
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
10:34
Nereden nereye Rafael Nadal’ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
Nereden nereye! Rafael Nadal'ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 11:44:32. #7.11#
SON DAKİKA: Alzheimer Hastası Cumhur Özdamar Kayıp Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.