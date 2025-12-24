Alzheimer Hastası Kadın Ormanda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Alzheimer Hastası Kadın Ormanda Bulundu

Alzheimer Hastası Kadın Ormanda Bulundu
24.12.2025 20:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da evden ayrılan Alzheimer hastası kadın ormanda yaralı bulundu, hastaneye kaldırıldı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Terme ilçesinde gece saatlerinde evden ayrılan Alzheimer hastası yaşlı kadın, sabah saatlerinde ormanlık alanda yaralı halde bulundu.

Olay, Terme ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emine Ç. (83), gece geç saatlerde evden tek başına ayrıldı. Eşinin durumu fark etmesi üzerine mahalle muhtarı Olgun Köse'ye haber verildi. Muhtarın komşularla birlikte yaptığı arama çalışmalarının ardından durum jandarmaya bildirildi. Arama çalışmalarına muhtar, jandarma ekipleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Sabah saat 10.00 sıralarında evine yakın bir ormanlık alanda Emine Ç. yaralı halde bulundu. Yaşlı kadın, ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen kadının tedavisinin hastanede sürdüğü bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Samsun, Terme, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Alzheimer Hastası Kadın Ormanda Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 04:23:04. #7.13#
SON DAKİKA: Alzheimer Hastası Kadın Ormanda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.