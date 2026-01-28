Alzheimer Hastası Şehit Annesi Bulundu - Son Dakika
Alzheimer Hastası Şehit Annesi Bulundu

Alzheimer Hastası Şehit Annesi Bulundu
28.01.2026 00:38
İzmir'in Foça ilçesinde akşam saatlerinde kaybolan Alzheimer hastası Güleser Kaya, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda sağ olarak bulundu. Yakınları tarafından evde olmadığı fark edilen Kaya için jandarma ekipleri geniş çaplı bir arama başlattı. Saat 23.00 sıralarında Kazım Dirik Mahallesi'nde arazide bulunan Kaya, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmesine rağmen tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Foça ilçesinde akşam saatlerinde kaybolan alzheimer hastası şehit annesi Güleser Kaya, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu arazide sağ olarak bulundu.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Şehit Jandarma Er Veli Yılmaz'ın annesi Güleser Kaya'nın evde olmadığını fark eden yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Ekiplerin takibi sonucu Güleser Kaya, saat 23.00 sıralarında Kazım Dirik Mahallesi Gediz Kurutma Kanalı mevkiindeki arazide bulundu.

Jandarma ekiplerini ve ailesini karşısında görünce büyük sevinç yaşayan Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan şehit annesi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Jandarma, İzmir, Yerel, Foça, Son Dakika

Alzheimer Hastası Şehit Annesi Bulundu - Son Dakika

Alzheimer Hastası Şehit Annesi Bulundu
