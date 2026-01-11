Amanos Dağları Karla Kaplandı - Son Dakika
Amanos Dağları Karla Kaplandı

Amanos Dağları Karla Kaplandı
11.01.2026 10:19
Osmaniye'de kar yağışı sonrası Amanos Dağları beyaz örtüyle kaplandı, vatandaşlar bölgeye akın etti.

OSMANİYE'de etkili olan kar yağışı sonrası Amanos Dağları beyaz örtüyle kaplandı. Çam ağaçlarının alt kısımları ve evlerin çatılarında biriken karların oluşturduğu manzara dronla havadan görüntülendi.

Amanos Dağları'nda etkili olan kar yağışı sonrası evlerin çatıları ve ağaçların alt kısımları beyaz örtüyle kaplanırken, çam ağaçlarının yeşil tonlarıyla oluşan kontrast, güzel görüntüler oluşturdu. Özellikle şehir merkezine 26 kilometre uzaklıkta ve bin 650 metre rakımda bulunan Zorkun Yaylası çarşı merkezi ile Şenlik Tepesi'nde evlerin çatıları ve park halindeki araçların üzeri karla kaplandı. Kar görmek isteyen çok sayıda vatandaş bölgeye akın ederken, yayla yolunda oluşan araç kalabalığı ve ortaya çıkan eşsiz görüntüler dron ile havadan kaydedildi. Şenlik Tepesi'ndeki seyir terasında fotoğraf çektiren ziyaretçiler, bu anları telefonlarıyla kaydetti. Yağışların yüksek kesimlerde daha etkili olduğu gözlendi.

Öte yandan Osmaniye Valiliği, vatandaşları olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, kar görmek için bölgeye çıkan sürücülerin kış şartlarına uygun lastik ve kar zinciri bulundurmaları gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: DHA

