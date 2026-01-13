AMASYA'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 62 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.
Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Merkezde 28, Merzifon'da 5, Gümüşhacıköy'de 13, Suluova'da 2, Taşova'da 14 olmak üzere toplam 62 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı.
Haber-: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA
Son Dakika › Güncel › Amasya'da 62 Köy Yolu Kapandı - Son Dakika
