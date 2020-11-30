Amasya'da bağışıklığı güçlendiren fırın keşkeğine yoğun ilgi - Son Dakika

Amasya'da bağışıklığı güçlendiren fırın keşkeğine yoğun ilgi

30.11.2020 10:14
Amasya'da bağışıklığı güçlendiren fırın keşkeğine yoğun ilgi, System.String[]

OSMANLI mutfağıyla özdeşleşmesi ile günümüze kadar gelen ve birçok vitamin içeren 'fırın keşkeği', Amasya'da koronavirüs salgını sonrası tercih ediliyor.

OSMANLI mutfağıyla özdeşleşmesi ile günümüze kadar gelen ve birçok vitamin içeren 'fırın keşkeği', Amasya'da koronavirüs salgını sonrası tercih ediliyor. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen keşkek, çömlek içerisinde odun ateşinde fırında pişiriliyor.

Amasya yöresine özgü ve içerisinde, K, A, B ve C vitaminlerini barındıran 'fırın keşkeği bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Osmanlı mutfağıyla özdeşleşmesi ile günümüze kadar gelen 'fırın keşkeği' yarma bulgur, kuzu eti ve su karışımı ile harç yapılıp, çömlek içerisinde odun ateşinde fırında pişiriliyor. Kentte özellikle koronavirüs salgını sonrası tercih edilen keşkek, evlerde yapılıyor.

Emekli eğitimci ve gurme Yaman Kesim, araştırma yapan bilim adamları, keşkeğin son derece güçlü bir besin olduğunu ortaya koyduklarını belirterek, "Covid-19 vakalarından doktorlarımızın önerisi iyi beslenme, hijyen ve maske biz bunların hepsini yaparken, iyi bir beslenmenin de doğru, doğal gıdalardan ve özellikle et ve tahılın yani baklagillerin bir arada tüketilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Burada önemli ve vurguladığımız bir husus da, Amasyamızın geleneksel mutfağının çok özel yemeği olan fırın keşkeğini mutlaka bol bol tüketilmesini öneriyorum. Çünkü keşkeğimizin insan vücuduna çok büyük yararları var, bağışıklık sistemimizi destekliyor" dedi.'RAHMİ KOÇ, KEŞKEK YİYEREK KORONAYI ATLATTI'

Amasya'nın fırın keşkeğinin özel bir yemek olduğunu belirten Kesim, " Rahmi Koç, 'Keşkek yiyerek koronayı atlattım' diyorsa, mutlaka bunun bilimsel bir gerçeği vardır. O da içerisindeki malzemelerle, pişirme yöntemi ile insan vücuduna ne kadar direnç kazandırdığını, hastalıklara karşı, özellikle koronaya karşı müthiş bir bağışıklık sistemi yarattığını artık biliyoruz" diye konuştu.


Amasya'da bağışıklığı güçlendiren fırın keşkeğine yoğun ilgi
Amasya'da bağışıklığı güçlendiren fırın keşkeğine yoğun ilgi
Amasya'da bağışıklığı güçlendiren fırın keşkeğine yoğun ilgi
Amasya'da bağışıklığı güçlendiren fırın keşkeğine yoğun ilgi
Amasya'da bağışıklığı güçlendiren fırın keşkeğine yoğun ilgi
Amasya'da bağışıklığı güçlendiren fırın keşkeğine yoğun ilgi
Amasya'da bağışıklığı güçlendiren fırın keşkeğine yoğun ilgi
Amasya'da bağışıklığı güçlendiren fırın keşkeğine yoğun ilgi
Amasya'da bağışıklığı güçlendiren fırın keşkeğine yoğun ilgi
Amasya'da bağışıklığı güçlendiren fırın keşkeğine yoğun ilgi

Koronavirüs, Rahmi Koç, Osmanlı, Amasya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Amasya'da bağışıklığı güçlendiren fırın keşkeğine yoğun ilgi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rıdvan Dilmen'den Josef de Souza tepkisi: Adam öldürmeye teşebbüsten kırmızı kart Son dakika: Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüdü Yeni parti kuran Mustafa Sarıgül CHP'de hareketliliğe yol açtı: Uzak durun Sigorta devi Aegon, Türkiye dahil 4 ülkedeki faaliyetlerini satıyor Avustralyalı askerlerin 39 sivili öldürdüğü ortaya çıkmıştı! Çin'in paylaşımı ortalığı fena karıştırdı Yapımcı Bilal Özbilge, Yeliz Yeşilmen'in eşi Uğur Akbaş ile ikinci kez davalık oldu Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla, eroin dolu araçta yakalandı MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, gözyaşlarına boğuldu
Korona şüphesiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi! Erken teşhisle hayata tutundu Korona şüphesiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi! Erken teşhisle hayata tutundu         
10:10
Genç anne, ilişkisini kurtarmak için 4 günlük bebeğini su kanalına attı Genç anne, ilişkisini kurtarmak için 4 günlük bebeğini su kanalına attı         
10:02
Savcı, kitabı silah olarak saydı! Ders çalışmayan kızını kitapla döven anne, 'basit yaralama' suçundan yargılanacak Savcı, kitabı silah olarak saydı! Ders çalışmayan kızını kitapla döven anne, 'basit yaralama' suçundan yargılanacak         
09:57
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 185 ile en yüksek seviyeye çıktı Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 185 ile en yüksek seviyeye çıktı         
09:34
Son başvuru tarihi 21 Aralık! TÜBİTAK 11 personel alacak Son başvuru tarihi 21 Aralık! TÜBİTAK 11 personel alacak         
09:15
Swinger operasyonu! Polis 'eş değiştirme' ilanı veren çifti müşteri gibi davranarak yakaladı Swinger operasyonu! Polis 'eş değiştirme' ilanı veren çifti müşteri gibi davranarak yakaladı         
09:04
Burhan Kuzu hakkındaki cinayet iddialarına oğlundan yanıt: İki kez Sitokin Fırtınası'na maruz kalınca kurtarılamadı Burhan Kuzu hakkındaki cinayet iddialarına oğlundan yanıt: İki kez Sitokin Fırtınası'na maruz kalınca kurtarılamadı         
08:39
Elinde silah ile Azerbaycan'ı tehdit eden rahip Erivan'a kaçtı Elinde silah ile Azerbaycan'ı tehdit eden rahip Erivan'a kaçtı         
08:05
Çöp kamyonu, ekiplerden kaçan otomobili durdurmak için yolu kapattı Çöp kamyonu, ekiplerden kaçan otomobili durdurmak için yolu kapattı         
01:15
Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Ünlü şarkıcı, aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Ünlü şarkıcı, aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı         
00:24
Fenerbahçe'nin, ezeli rakiplerine karşı Kadıköy'deki tüm yenilmezlik serileri sona erdi Fenerbahçe'nin, ezeli rakiplerine karşı Kadıköy'deki tüm yenilmezlik serileri sona erdi         
23:22
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ve grip arasındaki farkları gösteren bir görsel paylaştı Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ve grip arasındaki farkları gösteren bir görsel paylaştı         
22:24
Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?         
21:51
CHP'li ilçe başkanının cinsel istismarına uğrayan genç kızın tüyler ürperten ifadesi ortaya çıktı CHP'li ilçe başkanının cinsel istismarına uğrayan genç kızın tüyler ürperten ifadesi ortaya çıktı         
21:35
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in paylaşımı, aşkını ortaya çıkardı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in paylaşımı, aşkını ortaya çıkardı         
21:24
17 yaşındaki genç kız, evinde başından vurulmuş halde ailesi tarafından ölü bulundu 17 yaşındaki genç kız, evinde başından vurulmuş halde ailesi tarafından ölü bulundu         
21:00
Kafasını kek makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti Kafasını kek makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti         
13:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 10:31:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Amasya'da bağışıklığı güçlendiren fırın keşkeğine yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei