Amasya'da doktorların kavgasında kan aktı - Son Dakika
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Amasya'da doktorların kavgasında kan aktı

30.03.2022 19:24

- Amasya'da doktor doktoru darbetti Meslektaşını darp eden doktor sosyal medya hesabından böyle yazmış: "Ciddi önerimdir.

- Amasya'da doktor doktoru darbetti

Meslektaşını darp eden doktor sosyal medya hesabından böyle yazmış: "Ciddi önerimdir. Hekimlere silah taşıma ruhsatı verilsin, hekime şiddet anında biter"

AMASYA - Amasya'da tıp fakültesi dekanlık binasında bir doktor tartıştığı meslektaşını darbederek ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Amasya'da tıp fakültesi dekanlık binasında iki doktor arasında yüksek maliyetli tıbbi sarf maddesi alımı nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü. Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ, onaylamadığı gereksiz yüksek maliyetli işlemlerin evraklarını imzalamak istemediği öğrenilen Dr. Öğretim Üyesi Ercan Kahraman'ı darbetti.

Aldığı darbeler sonucu burnu kırılan kalp cerrahisi uzmanı Ercan Kahraman, feci olayı gören sağlık çalışanları tarafından sedyeyle binanın karşısında bulunan Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kahraman, kafa içi kanama şüphesiyle yoğun bakıma alındı.

Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Başbuğ, olayın ardından binayı terk etti. Başbuğ'un geçen 18 Mart'ta şiddet olaylarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından, "Ciddi önerimdir. Hekimlere silah taşıma ruhsatı verilsin, hekime şiddet anında biter. Kimse polise kafa tutamıyor, neden, çünkü silahı var" yazılı paylaşım yaptığı görüldü.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Amasya'da doktorların kavgasında kan aktı
Amasya'da doktorların kavgasında kan aktı
Amasya'da doktorların kavgasında kan aktı
Amasya'da doktorların kavgasında kan aktı
Amasya'da doktorların kavgasında kan aktı
Amasya'da doktorların kavgasında kan aktı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da doktorların kavgasında kan aktı - Son Dakika


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