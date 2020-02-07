Amasya'da tarihi eser operasyonunda 69 metal obje ele geçirildi - Son Dakika

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Amasya'da tarihi eser operasyonunda 69 metal obje ele geçirildi
7 saat önce
Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 69 metal obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:40 Kaynak: AA
Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 69 metal obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçebağ köyünde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada, Roma ve Bizans dönemine ait değişik ebatlarda 69 metal obje ile define aramak için kullanılan el dedektörü buldu.
Gözaltına alınan araç sürücüsünün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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