Son Dakika Haberleri: Amatör Futbolcu Ziraat Odası Başkanı Oldu

Amatör Futbolcu Ziraat Odası Başkanı Oldu

31 dakika önce

ANTALYA'nın Demre ilçesinde yapılan Ziraat Odası seçiminde, amatör kümede mücadele eden Beymelek Belediyespor'un kaptanı İbrahim Oğuz (38) başkan seçildi.

Amatör Futbolcu Ziraat Odası Başkanı Oldu, System.String[]
ANTALYA'nın Demre ilçesinde yapılan Ziraat Odası seçiminde, amatör kümede mücadele eden Beymelek Belediyespor'un kaptanı İbrahim Oğuz (38) başkan seçildi.

Demre Ziraat Odası'nın 5. olağan genel kurulu Demre Ziraat Odası Salonu'nda yapıldı. Divan başkanlığını Yusuf Kapar'ın yaptığı genel kurula Kaymakam Murat Uz, Belediye Başkanı Süleyman Topcu ile siyasi partilerin temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündeme geçildi. Odanın faaliyet raporu okunup, onaylandıktan sonra geçici bütçe kabul edildi. Ardından seçime geçildi. Seçime; Antalya Süper Amatör Küme'de mücadele eden Beymelek Belediyespor'un kaptanı İbrahim Oğuz tek listeyle katıldı. 17 delegeden 15'inin oy kullandığı seçimde oyların tamamını alan İbrahim Oğuz, Demre Ziraat Odası başkanlığına seçildi. Başkan yardımcılığına Yusuf Kapar, yönetim kurulu üyeliklerine Ahmet Karakulak, Sadık Oğuz, Cemal Karaçalık, Hamza Kayak ve İdris Güzeloğlu seçildi. Demre ziraat Odası meclis üyeliklerine İbrahim Oğuz, Yusuf Kapar, Ahmet Karakulak, İbrahim Küçükpınar, Ali Rıza Yatkın, Salim Özer, Yusuf Şener, İdris Güzeloğlu, Ergün İnceoğlu, Sadık Oğuz, Cemal Karaçalık, Hamza Kayak ve Hakan Şekerci seçildi.

Zirai ilaç, gübre bayiliği ve seracılık yapan İbrahim Oğuz, "Demre Ziraat Odası'nı hep birlikte yöneteceğiz. Hep birlikte karar alacağız. Gece gündüz demeden koşarak, çiftçimizin sorunlarına çözüm üretmeye çalışacağız. Çiftçimizin haklarını birlikte savunacağız" dedi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:28 Kaynak: DHA

Antalya, İbrahim Oğuz, Demre, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Patlıcanın Fiyatı 1 Haftada Yarı Yarıya Düştü Müezzin, Camideki Teneşir Masası Üzerinde Ölü Bebek Buldu

Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu'ndan, Sokak Müzisyenine 100'er Lira Usta Sanatçı Hakan Yeşilyurt Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 10:59:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amatör Futbolcu Ziraat Odası Başkanı Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]