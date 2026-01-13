Amazigler Yılbaşı Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Amazigler Yılbaşı Kutlaması

13.01.2026 02:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cezayir'de Amazigler 2976'yı kutluyor; dayanışma ve geleneklerle dolu bir bayram geçiriliyor.

Cezayir'de yaşayan Kuzey Afrika'nın en büyük ve köklü halklarından Amazigler yerel takvime göre 2976 yılını kutluyor.

Cezayir'in kuzeydoğusundaki Tizi Vuzu vilayetine bağlı Ait Bouhini köyünde, yılbaşı dolayısıyla kutlamalar düzenlendi.

Amazigler efsaneye göre, Berberi Kral Şişnak'ın Mısır Firavunu 2'nci Ramses'in karşısında zafer kazandığı gün olan 12 Ocak'ı yılbaşı (Yennayer) olarak kabul ediyor.

Hem yılbaşı hem de bir bayram olarak kutlanan bu özel gün, dayanışma ve yardımlaşma değerlerini yansıtan kuşaktan kuşağa aktarılan geleneklerle yaşatılıyor.

Kutlamaların en bilinen ritüellerinden biri olan "vaade", köy halkı ile dışarıdan gelen misafirlerin aynı sofrada buluşmasına dayanıyor. Bu gelenekte zengin-fakir, yaşlı-genç ayrımı yapılmaksızın herkes bir arada yemek yiyor.

Kutlamalara katılan ziyaretçilerden Neriman Halef, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün 12 Ocak 2976 Amazig bayramı. Her yıl bu günü kutluyoruz. Ait Bouhini köyüne geldik, misafirperverlikleri ve cömertlikleri için teşekkür ediyoruz." dedi.

Halef, Kabiliye bölgesinin doğal güzelliklerini, geleneklerini, yöresel kıyafetlerini ve ikram edilen yemekleri yakından tanıma fırsatı bulduklarını belirterek, bu bayramın Cezayir kültürünü tanımak için önemli olduğunu ifade etti.

Köy sakinlerinden Hakim Yugurta Şekini de kutlamaların köklü bir tarımsal takvime dayandığını belirterek, "Bu bayram, köy halkını tek bir yerde toplamak, fakirleri de unutmadan yeni yılı karşılamak anlamına geliyor." diye konuştu.

Şekini, geçmişte büyük ahşap ya da toprak tabaklarda herkesin birlikte yemek yediğini, bu geleneğin bugün de sürdürüldüğünü aktardı.

Kutlamalarda en çok öne çıkan yemek, etli yöresel kuskus oldu. Gönüllüler tarafından topluca hazırlanan ve sunulan kuskus, yeni tarım yılının bereketini ve paylaşma kültürünü simgeliyor.

Etkinlikler kapsamında ayrıca bölgeye özgü müzik dinletileri düzenlendi, köy geleneksel halılar ve seramiklerle süslendi.

12 Ocak'ın resmi tatil olduğu Cezayir'de Amazigler, "Yennayer" kutlamaları kapsamında ülke genelinde 3 gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Kuzey Afrika'nın en köklü halklarından Amazigler

Amazigler, Kuzey Afrika'da özellikle Fas, Cezayir, Tunus, Mısır ve Libya'nın bazı bölgelerinde yaşayan en eski halklardan biri olarak biliniyor.

Amazig halkı, Cezayir'in 45 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor. Cezayir hükümeti, 2011'de Amazig dilini resmi dil, 2018'de de Amazig yılbaşı dolayısıyla 12 Ocak'ı resmi tatil ilan etmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yılbaşı, Cezayir, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amazigler Yılbaşı Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538’e yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi
Rıza Pehlevi’den cesetlerin sokaklara dizildiği İran’ı daha da karıştıracak sözler Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
BBP Genel Başkanı Destici’den çok konuşulan öneri BBP Genel Başkanı Destici'den çok konuşulan öneri
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

23:20
Emre Belözoğlu telefonla aradı Fenerbahçe’den ikinci transferi istiyor
Emre Belözoğlu telefonla aradı! Fenerbahçe'den ikinci transferi istiyor
23:11
Emre Mor, Kayserispor’a önerildi Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
Emre Mor, Kayserispor'a önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
22:37
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney’in mal varlığı dudak uçuklatıyor
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney'in mal varlığı dudak uçuklatıyor
20:59
İstanbul’da uyuşturucu operasyonunda avukat ’kurye’ çıktı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı
20:47
Fenerbahçe’den N’Golo Kante bombası İlk görüşme gerçekleştiriliyor
Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor
20:36
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300’den fazla dükkan yandı
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 02:55:01. #7.11#
SON DAKİKA: Amazigler Yılbaşı Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.