Amazigler Yılbaşı Kutlaması

Cezayir'de yaşayan Kuzey Afrika'nın en büyük ve köklü halklarından Amazigler yerel takvime göre 2976 yılını kutluyor.

Cezayir'in kuzeydoğusundaki Tizi Vuzu vilayetine bağlı Ait Bouhini köyünde, yılbaşı dolayısıyla kutlamalar düzenlendi.

Amazigler efsaneye göre, Berberi Kral Şişnak'ın Mısır Firavunu 2'nci Ramses'in karşısında zafer kazandığı gün olan 12 Ocak'ı yılbaşı (Yennayer) olarak kabul ediyor.

Hem yılbaşı hem de bir bayram olarak kutlanan bu özel gün, dayanışma ve yardımlaşma değerlerini yansıtan kuşaktan kuşağa aktarılan geleneklerle yaşatılıyor.

Kutlamaların en bilinen ritüellerinden biri olan "vaade", köy halkı ile dışarıdan gelen misafirlerin aynı sofrada buluşmasına dayanıyor. Bu gelenekte zengin-fakir, yaşlı-genç ayrımı yapılmaksızın herkes bir arada yemek yiyor.

Kutlamalara katılan ziyaretçilerden Neriman Halef, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün 12 Ocak 2976 Amazig bayramı. Her yıl bu günü kutluyoruz. Ait Bouhini köyüne geldik, misafirperverlikleri ve cömertlikleri için teşekkür ediyoruz." dedi.

Halef, Kabiliye bölgesinin doğal güzelliklerini, geleneklerini, yöresel kıyafetlerini ve ikram edilen yemekleri yakından tanıma fırsatı bulduklarını belirterek, bu bayramın Cezayir kültürünü tanımak için önemli olduğunu ifade etti.

Köy sakinlerinden Hakim Yugurta Şekini de kutlamaların köklü bir tarımsal takvime dayandığını belirterek, "Bu bayram, köy halkını tek bir yerde toplamak, fakirleri de unutmadan yeni yılı karşılamak anlamına geliyor." diye konuştu.

Şekini, geçmişte büyük ahşap ya da toprak tabaklarda herkesin birlikte yemek yediğini, bu geleneğin bugün de sürdürüldüğünü aktardı.

Kutlamalarda en çok öne çıkan yemek, etli yöresel kuskus oldu. Gönüllüler tarafından topluca hazırlanan ve sunulan kuskus, yeni tarım yılının bereketini ve paylaşma kültürünü simgeliyor.

Etkinlikler kapsamında ayrıca bölgeye özgü müzik dinletileri düzenlendi, köy geleneksel halılar ve seramiklerle süslendi.

12 Ocak'ın resmi tatil olduğu Cezayir'de Amazigler, "Yennayer" kutlamaları kapsamında ülke genelinde 3 gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Kuzey Afrika'nın en köklü halklarından Amazigler

Amazigler, Kuzey Afrika'da özellikle Fas, Cezayir, Tunus, Mısır ve Libya'nın bazı bölgelerinde yaşayan en eski halklardan biri olarak biliniyor.

Amazig halkı, Cezayir'in 45 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor. Cezayir hükümeti, 2011'de Amazig dilini resmi dil, 2018'de de Amazig yılbaşı dolayısıyla 12 Ocak'ı resmi tatil ilan etmişti.