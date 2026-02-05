Ambulans Altındaki Kedi Kurtarıldı

OSMANİYE'de, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda park halindeki ambulansın altına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan kedi, kontrollerin ardından doğal yaşamına bırakıldı.

Olay, Esenevler Mahallesi 7 Ocak Stadyumu yanında bulunan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda meydana geldi. İstasyonda görevli sağlık çalışanları, park halindeki ambulansın alt kısmından kedi sesi geldiğini fark etti. Kediyi kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışan sağlık çalışanları, başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ambulansın ön kaput kısmının açılmasının ardından aracın altına giren bir itfaiye eri, özel eldiven kullanarak kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Yapılan kontrolde herhangi bir sağlık problemi olmadığı belirlenen sokak kedisi, doğal yaşamına bırakıldı.

Haber: İbrahim EMÜL- Kamera: OSMANİYE,