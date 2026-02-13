Ambulansın siren çalmasına rağmen durup yolcu aldı! Görüntüler olay oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Ambulansın siren çalmasına rağmen durup yolcu aldı! Görüntüler olay oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Ambulansın siren çalmasına rağmen durup yolcu aldı! Görüntüler olay oldu
13.02.2026 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ambulansın siren çalmasına rağmen durup yolcu aldı! Görüntüler olay oldu
Haber Videosu

Kağıthane'de bir minibüs şoförü, siren çalan ambulansa rağmen yolu açmadı. Trafikte ilerlemek yerine durup yolcu alan minibüs şoförü tepki topladı. Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaş, minibüs şoförünün bunu kasıtlı olarak yaptığını dile getirdi.

İstanbul Kağıthane'de bir minibüs şoförünün, siren çalan ambulansa rağmen yolu açmaması ve yolcu almaya devam etmesi tepki topladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

AMBULANS SİREN ÇALDI, MİNİBÜS YOLUN ORTASINDA DURDU

Olay, Kağıthane'de yoğun trafikte meydana geldi. İddiaya göre bir minibüs şoförü, arkasından siren çalarak gelen ambulansa rağmen aracını kenara yanaştırmadı. Yolun ortasında ilerlemeyi sürdürdü ve zaman zaman durarak yolcu aldı.

Aambulansın geçişini kolaylaştıracak şekilde sağa yanaşmayan minibüs şoförü, trafikte aksamalara neden oldu.. Asayiş Berkemal'in paylaştığı görüntülerde; siren çalan ambulansın trafikte ilerleyemediği görüldü.

"BİLİNÇLİ OLARAK YOL VERMİYOR"

Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir sürücü, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Kenara yanaşmıyor. Şuradaki kenara yanaşsa bütün araçlar geçecek ama yolun ortasında duruyor. Kasıtlı olarak yol vermiyor. Asla yanaşmıyor. Yavaş yavaş gidiyor böyle. Önü açık ama arkada trafik sıkışık"

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda vatandaş duruma tepki gösterdi. Çok sayıda kullanıcı, birçok minibüs hattının trafikte benzer şekilde yavaş ilerlediğini ve bunu bilinçli olarak yaptığını öne sürdü.

Cep Telefonu, Sosyal Medya, Kağıthane, Güncel, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ambulansın siren çalmasına rağmen durup yolcu aldı! Görüntüler olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ahmet Karakan Ahmet Karakan :
    Minibüs sol şeritten yolcu almaz, Ambulans neden sağ şeritteymiş acaba? 1 5 Yanıtla
  • Mustafa Acik Mustafa Acik:
    Ahmet karahan ambulans takı bı yakının olsa aynı şeyi yazarmiydin merak ediyorum ha bide ambulans sol seriti kullanmaz trafikte. 4 0 Yanıtla
  • Danett11? Danett11?:
    sol taraf kitlidir ve sağ taraftan sağ tarafa bir yere girecektir ambulans o yüzden sağ şeritten gidiyordur bunu anlamak bu kadar mı zor 2 0 Yanıtla
  • cüneyt çark cüneyt çark:
    münübüs çü arkadaşın yeni trafik kanunundan haberi yok herhalde ambulansa yol vermemenin para cezası büyük 2 0 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    yaz 150 bin ceza akıllansın 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabada korkunç cinayet Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
Cankan’dan hayranlarını üzen haber Cankan'dan hayranlarını üzen haber
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz’in kazancı dudak uçuklattı Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Köyü ayağa kaldıran cinayet 17 yaşında katil oldu Köyü ayağa kaldıran cinayet! 17 yaşında katil oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen Miçotakis’in hareketi basın toplantısına damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu

11:43
Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı
Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı
11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:27
N’Golo Kante’nin bilinmeyenleri Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
11:21
Evlenmeyi düşünenler dikkat Düğün salonları salı günü kapalı olacak
Evlenmeyi düşünenler dikkat! Düğün salonları salı günü kapalı olacak
10:48
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
10:32
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik CHP’li 2 isme partililerinden büyük tepki var
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme partililerinden büyük tepki var
08:17
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon 109 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 12:00:36. #7.11#
SON DAKİKA: Ambulansın siren çalmasına rağmen durup yolcu aldı! Görüntüler olay oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.