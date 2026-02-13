Ambulansın siren çalmasına rağmen durup yolcu aldı! Görüntüler olay oldu

İstanbul Kağıthane'de bir minibüs şoförünün, siren çalan ambulansa rağmen yolu açmaması ve yolcu almaya devam etmesi tepki topladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

AMBULANS SİREN ÇALDI, MİNİBÜS YOLUN ORTASINDA DURDU

Olay, Kağıthane'de yoğun trafikte meydana geldi. İddiaya göre bir minibüs şoförü, arkasından siren çalarak gelen ambulansa rağmen aracını kenara yanaştırmadı. Yolun ortasında ilerlemeyi sürdürdü ve zaman zaman durarak yolcu aldı.

Aambulansın geçişini kolaylaştıracak şekilde sağa yanaşmayan minibüs şoförü, trafikte aksamalara neden oldu.. Asayiş Berkemal'in paylaştığı görüntülerde; siren çalan ambulansın trafikte ilerleyemediği görüldü.

"BİLİNÇLİ OLARAK YOL VERMİYOR"

Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir sürücü, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Kenara yanaşmıyor. Şuradaki kenara yanaşsa bütün araçlar geçecek ama yolun ortasında duruyor. Kasıtlı olarak yol vermiyor. Asla yanaşmıyor. Yavaş yavaş gidiyor böyle. Önü açık ama arkada trafik sıkışık"

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda vatandaş duruma tepki gösterdi. Çok sayıda kullanıcı, birçok minibüs hattının trafikte benzer şekilde yavaş ilerlediğini ve bunu bilinçli olarak yaptığını öne sürdü.