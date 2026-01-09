Amed Sportif Faaliyetler, Çorum FK'yi 1-0 Mağlup Etti

Stat: Diyarbakır
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Sabri Öğe, Mahmut Gülle
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Tarkan Serbest (Dk. 46 Traore), Kahraman Demirtaş, Murat Uçar, Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt, Mehmet Yeşil, Daniel Moreno (Dk. 80 Fernando), Dia Sabia (Dk. 87 Poko), Afena-Gyan (Dk. 67 Hasani), Diagne
Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Sinan Osmanoğlu, Erkan Kaş, Üzeyir Ergün (Dk. 80 Burak Çoban), Ferhat Yazgan (Dk. 61 Oğuz Gürbulak), Serdar Gürler, Ahmet Ildız, Yusuf Erdoğan (Dk. 81 Aleksic), Pedrinho (Dk. 90 Oğulcan Çağlayan), Samudio (Dk. 61 Mame Thiam)
Gol: Dk. 45+1 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Dk. 43 Erkan Kaş, Dk. 74 Mame Thiam (Arca Çorum FK), Dk. 63 Diagne, Dk. 81 Erce Kardeşler (Amed Sportif Faaliyetler)
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 1-0 yendi.???????
Ev sahibi ekip, 59. dakikada Diagne ile bir penaltıdan yararlanamadı.
