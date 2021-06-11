America: The Motion Picture Filmi - Son Dakika

America: The Motion Picture, Amerikan Devrimi sırasında yaşananları alaycı bir bakışla gözler önüne seriyor. General George Washington, Kıta Ordusu'nun komutasını devraldıktan sonra, Britanyalıları alt etmek için zorlu bir mücadeleye girişir. Motorlu testere sallayan George Washington, bira düşkünü kankası Sam Adams ile el ele verip Britanyaları alt etmeyi başarır. Tarihsel gerçeklikleri mizahi bir üslupla eleştiren America: The Motion Picture, 30 Haziran’da Netflix’de izleyiciyle buluşacak.
Yönetmen: Matt Thompson
Senaryo: Dave Callaham
Oyuncular: Channing Tatum, Jason Mantzoukas, Olivia Munn, Bobby Moynihan , Raoul Trujillo, Simon Pegg, Judy Greer, Amber Nash
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: America:The Motion Picture
Yapımcı Firma: Netflix
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 98 dk.
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 30.06.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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