America: The Motion Picture Filmi - Son Dakika

America: The Motion Picture, Amerikan Devrimi sırasında yaşananları alaycı bir bakışla gözler önüne seriyor. General George Washington, Kıta Ordusu'nun komutasını devraldıktan sonra, Britanyalıları alt etmek için zorlu bir mücadeleye girişir. Motorlu testere sallayan George Washington, bira düşkünü kankası Sam Adams ile el ele verip Britanyaları alt etmeyi başarır. Tarihsel gerçeklikleri mizahi bir üslupla eleştiren America: The Motion Picture, 30 Haziran’da Netflix’de izleyiciyle buluşacak.

Yönetmen: Matt Thompson

Senaryo: Dave Callaham

Oyuncular: Channing Tatum, Jason Mantzoukas, Olivia Munn, Bobby Moynihan , Raoul Trujillo, Simon Pegg, Judy Greer, Amber Nash

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: America:The Motion Picture

Yapımcı Firma: Netflix

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 98 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 30.06.2021

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