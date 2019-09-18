Son Dakika Haberleri: Amerika yolcusu
Son Dakika Magazin Haber

Amerika yolcusu

1 saat önce

Usta oyuncu, kendi hayatından kesitlere yer verdiği tek kişilik oyununu 20 Eylül'de Los Angeles'ta sahneleyecek.

Amerika yolcusu, System.String[]

Usta oyuncu, kendi hayatından kesitlere yer verdiği tek kişilik oyununu 20 Eylül'de Los Angeles'ta sahneleyecek. Belgün, turne kapsamında 24 Eylül'de San Diego, 27 Eylül'de San Jose ve 29 Eylül'de de Seattle'da olacak. Oyun 6 Ekim'de ise Caddebostan Kültür Merkezi'nde perde açacak.

Los Angeles, Seattle, Eylül, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmeleri belli oldu
25 yıldır üzerinde oyun oynanan taşın, tarihi eser olduğu ortaya çıktı Fatih Terim basın toplantısında İtalyanca konuştu! İşte o görüntüler Günlük burç yorumları 18 Eylül 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 09:50:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amerika yolcusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]