Amerika yolcusu
1 saat önce
Usta oyuncu, kendi hayatından kesitlere yer verdiği tek kişilik oyununu 20 Eylül'de Los Angeles'ta sahneleyecek.
Usta oyuncu, kendi hayatından kesitlere yer verdiği tek kişilik oyununu 20 Eylül'de Los Angeles'ta sahneleyecek. Belgün, turne kapsamında 24 Eylül'de San Diego, 27 Eylül'de San Jose ve 29 Eylül'de de Seattle'da olacak. Oyun 6 Ekim'de ise Caddebostan Kültür Merkezi'nde perde açacak.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:45
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