Amerikalı İmam Shakir'den dikkat çeken Trump teşekkürü: Bizi sevmediğini açıkça söylüyor, bombalama uzmanı Obama gibi davranmıyor

Amerikalı Müslüman İmam Zaid Shakir'in ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ettiği konuşmasına ait video beğeni topladı. Shakir, gerçekleştirdiği bir konferansta tüm Müslümanlara önemli mesajlar verdi.

"BOMBALAMA UZMANI OBAMA GİBİ DAVRANMIYOR"

"Donald Trump'a teşekkür ediyorum'' ifadeleriyle konuşmasına başlayan İmam Zaid Shakir, ''O, Müslümanları seviyorum, demiyor. Bombalama uzmanı Obama gibi davranmıyor. Trump çok net olarak işini yapıyor. Bizi sevmediğini dürüstçe söylüyor. Böylece biz de ona karşı örgütlenebiliyoruz'' dedi. Bu konuşma büyük beğeni topladı.

MUHAMMED ALİ'NİN CENAZE NAMAZINI KILDIRMIŞTI

İmam Zaid Shakir, ünlü boksör Muhammed Ali'nin cenaze namazını kıldırmıştı.