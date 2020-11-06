Amerikalı İmam Shakir'den dikkat çeken Trump teşekkürü: Bizi sevmediğini açıkça söylüyor, bombalama uzmanı Obama gibi davranmıyor
06.11.2020 09:13
Amerikalı İmam Zaid Shakir, ABD Başkanı Donald Trump için "Bizi sevmediğini dürüstçe söylüyor. Böylece biz de ona karşı örgütlenebiliyoruz. Bombalama uzmanı Obama gibi davranmıyor'' diyerek Trump'a teşekkür etti. Shakir'in konuşması izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.
Amerikalı Müslüman İmam Zaid Shakir'in ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ettiği konuşmasına ait video beğeni topladı. Shakir, gerçekleştirdiği bir konferansta tüm Müslümanlara önemli mesajlar verdi.
"BOMBALAMA UZMANI OBAMA GİBİ DAVRANMIYOR"
"Donald Trump'a teşekkür ediyorum'' ifadeleriyle konuşmasına başlayan İmam Zaid Shakir, ''O, Müslümanları seviyorum, demiyor. Bombalama uzmanı Obama gibi davranmıyor. Trump çok net olarak işini yapıyor. Bizi sevmediğini dürüstçe söylüyor. Böylece biz de ona karşı örgütlenebiliyoruz'' dedi. Bu konuşma büyük beğeni topladı.
MUHAMMED ALİ'NİN CENAZE NAMAZINI KILDIRMIŞTI
İmam Zaid Shakir, ünlü boksör Muhammed Ali'nin cenaze namazını kıldırmıştı.
Son Dakika ABD'de Ermeniler, 'Cafe İstanbul' adlı Türk restoranına saldırdı Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın Korkunç fuhuş sarmalı! 15 yaşındaki kız kardeşlerini para karşılığı pazarlayan iki abla gözaltına alındı Son Dakika: İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı Cem Yılmaz, Saadet Özsırkıntı ile aşk yaşadığı iddialarına imalı paylaşımla yanıt verdi Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum