Amerikalıların kişisel harcamaları nisanda rekor seviyede düştü - Son Dakika

Amerikalıların kişisel harcamaları nisanda rekor seviyede düştü

ABD'de kişisel tüketim harcamaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, nisanda aylık yüzde 13,6 azalarak rekor seviyede düşüş gösterdi.

Amerikalıların kişisel harcamaları nisanda rekor seviyede düştü, System.String[]

ABD'de kişisel tüketim harcamaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, nisanda aylık yüzde 13,6 azalarak rekor seviyede düşüş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 10,5 arttı. Mart ayında yüzde 2,2 azalan veriye ilişkin piyasa beklentisi, nisanda da yüzde 6,5 azalış göstermesi yönündeydi.

Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları ise nisanda aylık yüzde 13,6 azalış kaydetti.

Verinin açıklanmaya başladığı 1959'dan bu yana en yüksek düşüşü gösteren kişisel tüketim harcamalarının, bu dönemde yüzde 12,6 azalacağı tahmin ediliyordu.

Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler ve azalan talebin etkisiyle düşen kişisel tüketim harcamaları, mart ayında da yüzde 6,9 azalmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise nisanda aylık yüzde 0,5 azalırken, yıllık yüzde 0,5 arttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de nisanda aylık yüzde 0,4 azalırken, yıllık yüzde 1 yükseldi.

Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki aylık değişim, piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşirken, yıllık değişim beklentinin biraz altında bir seyir izledi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde aylık yüzde 0,3 azalması, yıllık yüzde 1,1 artması bekleniyordu.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 04:35 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Amerikalıların kişisel harcamaları nisanda rekor seviyede düştü - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Turizmcilere müjde! Rus turistler Türkiye'de tatil planlıyor Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor Kilosu 5 bin lirayı bulunca arıcılar propolis üretimine yöneldi Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Barcelona'da Abidal ile yıldızı barışmayan Messi, yönetime rest çekti: Ya o gider ya da ben giderim Barcelona'da Abidal ile yıldızı barışmayan Messi, yönetime rest çekti: Ya o gider ya da ben giderim         
22:36
Yunan basını, Ayasofya'daki Fetih Suresi tilavetini canlı yayınladı Yunan basını, Ayasofya'daki Fetih Suresi tilavetini canlı yayınladı         
22:25
Muharrem İnce, Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti Muharrem İnce, Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti         
22:24
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek         
22:10
Turizmcilere müjde! Rus turistler Türkiye'de tatil planlıyor Turizmcilere müjde! Rus turistler Türkiye'de tatil planlıyor         
22:05
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz         
21:55
Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin 567. yılında Ayasofya'da Fetih Suresi okundu Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin 567. yılında Ayasofya'da Fetih Suresi okundu         
21:35
Barcelona hücum bölgesine yaptığı transferlere son 5 yılda 482 milyon euro harcadı Barcelona hücum bölgesine yaptığı transferlere son 5 yılda 482 milyon euro harcadı         
21:31
Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı         
21:03
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi: Bedenini iyi idare eden evini ve ülkesini de iyi idare eder Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi: Bedenini iyi idare eden evini ve ülkesini de iyi idare eder         
21:01
Son Dakika: George Floyd'un ensesine bastırarak ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı Son Dakika: George Floyd'un ensesine bastırarak ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı         
20:41
Yunanistan turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı, komşulardan sadece Türkiye yok Yunanistan turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı, komşulardan sadece Türkiye yok         
20:32
Beşiktaş'la olaylı bir şekilde yollarını ayıran Karius'un Hertha Berlin transferi suya düştü Beşiktaş'la olaylı bir şekilde yollarını ayıran Karius'un Hertha Berlin transferi suya düştü         
20:31
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor         
20:03
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan amcanın yürek burkan görüntüsü Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan amcanın yürek burkan görüntüsü         
19:57
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı 30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı         
19:45
Burhan Kuzu, Burhan Kuzu, "Sizi uyuşturucu baronu Zindaşti ile kim tanıştırdı?" sorusuna yanıt verdi         
19:40
Burak Yılmaz'ın antrenman ile ilgili yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı Burak Yılmaz'ın antrenman ile ilgili yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı         
19:39
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi         
19:19
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi 21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi         
19:16
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı         
19:16
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak         
19:12
Bodrum'da jaguara benzetilen hayvan panik yarattı Bodrum'da jaguara benzetilen hayvan panik yarattı         
19:11
Bolivyalı futbolcu Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Bolivyalı futbolcu Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
18:36
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak özel kreş ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler belirlendi Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak özel kreş ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler belirlendi         
18:26
İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor         
18:22
Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti         
18:21
300 bin dolarlık lüks aracıyla kaza yapan PSG'li kaleci Bulka ölümden döndü 300 bin dolarlık lüks aracıyla kaza yapan PSG'li kaleci Bulka ölümden döndü         
18:10
Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk sondajını 15 Temmuz'da yapacak Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk sondajını 15 Temmuz'da yapacak         
18:00
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi         
17:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2020 23:07:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Amerikalıların kişisel harcamaları nisanda rekor seviyede düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]