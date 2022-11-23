Güneş, 1 ay arayla iki kez fotoğraflandı! Ortaya çıkan sonuç NASA dairesini hayrete düşürdü - Son Dakika
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Güneş, 1 ay arayla iki kez fotoğraflandı! Ortaya çıkan sonuç NASA dairesini hayrete düşürdü

23.11.2022 16:37
Güneş, 1 ay arayla iki kez fotoğraflandı! Ortaya çıkan sonuç NASA dairesini hayrete düşürdü

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi(NASA), Güneş'i 1 ay arayla fotoğrafladı. İlk fotoğrafta Güneş'in güldüğü görülürken, sadece 1 ay sonraki fotoğrafta Güneş'in yüzünü ekşitmesi NASA dairesinde büyük bir şaşkınlık yarattı.

Bilim dünyasının gezegenler üzerindeki çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak ise ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'ne (NASA) bağlı Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Twitter'dan Güneş'in 'suratını ekşittiği' fotoğrafını yayınladı.

"HUYSUZLAŞMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Gözlemevinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geçen ayki gülen surattan sonra, Güneş'in ruh hali… Huysuzlaşmış gibi görünüyor" ifadelerine yer verildi.

1 AY ÖNCE GÜLÜMSEYE GÖRÜNTÜSÜ YAYINLANMIŞTI

Gözlemevi, yaklaşık bir ay önce de güneşin yüzeyinde 'gülümseme'ye benzeyen görüntüyü yakalamıştı. NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi tarafından yapılan paylaşımda, "Bugün, NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'i 'gülümserken' yakaladı. Ultraviyole ışığında görülen Güneş üzerindeki bu koyu lekeler, koronal delikler olarak bilinir ve hızlı güneş rüzgarının uzaya taştığı bölgelerdir" denilmişti.

İşte NASA tarafından yayınlanan fotoğraflar:

Güneş, 1 ay arayla iki kez fotoğraflandı! Ortaya çıkan sonuç NASA dairesini hayrete düşürdü
Soldaki 1 ay önce, sağdaki da 1 ay sonra çekilen güneş fotoğrafı.




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