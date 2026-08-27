Amin Reis sessizliğini bozdu! “Herkes açılmamı beklerken...” - Son Dakika
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Amin Reis sessizliğini bozdu! “Herkes açılmamı beklerken...”

Amin Reis sessizliğini bozdu! “Herkes açılmamı beklerken...”
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“Amin Reis” lakabıyla tanınan Gizem Yıldız, kapalı tarzıyla verdiği pozları paylaştı. Sufleli takımıyla kamera karşısına geçen fenomen, yeni görünümüyle beğeni topladı.

Eşiyle çektiği videoda söylediği “Amin amin” sözleriyle tanınan Gizem Yıldız, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Kısa sürede geniş bir kitleye ulaşan fenomen, bu kez tarzıyla dikkat çekti.

Sufleli takımıyla objektif karşısına geçen Yıldız, paylaşımında kendi tarzına dair dikkat çeken bir not da düştü.

“HERKES AÇILMAMI BEKLERKEN...”

Gizem Yıldız, paylaşımına “Herkes açılmanı beklerken senin daha da kapanmaya hevesin vardır” notunu ekledi. Kapalı tarzını tercih etmeye devam eden fenomenin bu sözleri de paylaşımının öne çıkan detaylarından biri oldu.

Yıldız'ın takipçileri ise “Çok yakışmış”, “Yakışmış ya bence” ve “O kadar güzelsin ki” yorumlarıyla beğenilerini dile getirdi. Bir takipçisinin “Kapalı olup da açılmayan divamızda alkış alalım” yorumu da dikkat çekti.

ESTETİK SÜRECİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Gizem Yıldız, geçtiğimiz dönemde kısa aralıklarla burun estetiği ve dudak dolgusu yaptırmasıyla da gündeme gelmişti. İşlemlerin ardından yüzünde oluşan yanık nedeniyle zor günler geçiren fenomen, yaşadığı süreci sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Yakın zamanda anne olan Yıldız, son paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettirdi.

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Son Dakika Magazinkolik Amin Reis sessizliğini bozdu! “Herkes açılmamı beklerken...” - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • bulentsanal1969 bulentsanal1969:
    tipte yokkk 0 1 Yanıtla
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