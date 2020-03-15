Amsterdam'da genelevlerin bulunduğu 'Red Light' sokağı koronavirüs nedeniyle kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Amsterdam'da genelevlerin bulunduğu 'Red Light' sokağı koronavirüs nedeniyle kapatıldı - Son Dakika Dünya

Amsterdam'da genelevlerin bulunduğu 'Red Light' sokağı koronavirüs nedeniyle kapatıldı

6 saat önce

Amsterdam'ın dünyaca ünlü 'Red Light' sokağı koronavirüs nedeniyle kapatıldı

Amsterdam'da genelevlerin bulunduğu 'Red Light' sokağı koronavirüs nedeniyle kapatıldı, System.String[]

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da seks işçilerinin kendilerini sergiledikleri vitrinlerle tanınan Red Light District (Kırmızı Fener Sokağı) koronavirüs salgını nedeniyle kapatıldı. Bölgede bulunan onlarca genelev ve eğlence kulübü 31 Mart'a kadar hizmet vermeyecek.


Sokaktaki birçok kulübü bünyesinde bulunduran Otten Groep yaptığı açıklamada, "Kararın hem çalışanların hem de konukların sağlığı açısından olumlu" olduğunu belirtti.

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Amsterdam, Hollanda, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 08:48 
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