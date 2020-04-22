Ana sınıfı öğrencilerinin 23 Nisan coşkusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ana sınıfı öğrencilerinin 23 Nisan coşkusu - Son Dakika

Ana sınıfı öğrencilerinin 23 Nisan coşkusu

26 dakika önce

Sultangazi Orgeneral Eşref Bitlis İlkokulu Ana Sınıfı Öğrencisi 6 yaşındaki Fatma Zehra Evrenli'nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstiklal Marşı'nın 6 kıtasını ezbere okuduğu görüntüler ilgi gördü.

Sultangazi Orgeneral Eşref Bitlis İlkokulu Ana Sınıfı Öğrencisi 6 yaşındaki Fatma Zehra Evrenli'nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstiklal Marşı'nın 6 kıtasını ezbere okuduğu görüntüler ilgi gördü.

Ana Sınıfı Öğretmeni Büşra Tosun Uludağ'ın koordinesindeki İnci Taneleri Ana Sınıfı öğrencileri bayram coşkusunu hazırladıkları video ile kutladı.

Uludağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için hazırlandıklarını, 6 yaşındaki Fatma Zehra Evrenli'nin de İstiklal Marşı'nı ezberlediğini anlattı.

Öğrencinin İstiklal Marşı'nın 3 kıtasını ezberlediğini ve okulda düzenlenen yarışmada ana sınıfları içinde 2. olduğunu dile getiren Uludağ, "Fatma Zehra, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kalan kıtaları da ezberlemeye çalışmış ama ancak 6 kıta ezberleyebilmiş." dedi.

Uludağ, Fatma Zehra'nın henüz okuma yazma bilmediğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Şubat ayı sonunda çalışmaya başlamıştık. Videolardan İstiklal Marşı okuyan çocukları izleyerek, ezberledi. Okulda ilk iki kıtasını çalıştık daha sonra kalan kıtaları ezberlemeye çalışmış. Fatma Zehra çok başarılı, lider ruhlu bir öğrencidir."

Ana sınıfı öğrencilerinden 23 Nisan coşkusu

Uludağ, 8 yıllık öğretmen olduğunu dile getirerek, her öğrencinin kendisi için özel olduğunu vurguladı.

Öğrencileri ilköğretime hazırladıklarını anlatan Uludağ, şunları kaydetti:

"Her sene farklı bir heyecan oluyor. İnşallah bugünleri de birlikte aşacağız. Her sene öğrencilerle gösteriler hazırlıyorduk. Bu sene de planlamıştık. Çocuklar bir daha ana sınıfı öğrencisi olmayacaklar. Video ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak istedik. 11 öğrenciyle 'Bu karanlık günlerin geçeceğini, zor zamanlarda bile gülmeyi bırakmamalıyız.' mesajı vermek istedik. Ev yapımı bir gösteri hazırladık."

Ana sınıfı öğrencilerinin 23 Nisan coşkusu

Fatma Zehra, 23 Nisan, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 09:35 Kaynak: AA

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