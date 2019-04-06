Anadolu Ajansı 99 Yaşında
1 saat önce
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, Anadolu Ajansının (AA) 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Karabük
Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç
, Anadolu Ajansının (AA) 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Güleç, mesajında, Türkiye
'nin ilk ağır sanayisi KARDEMİR olarak 3 Nisan'da 82. yıl dönümlerini kutladıklarını, ülkenin ilk haber ajansı olan AA'nın da 6 Nisan'da 99. yılını kutladığını belirtti.
Hem KARDEMİR'in hem de AA'nın ülkenin bugünlere gelmesinde büyük katkıları olduğunu belirten Güleç, "Her iki kurumumuzda Türkiye için önemlidir. KARDEMİR ülkenin ilk ağır sanayisidir ve gelişmesinde büyük katkılar sunmuştur ve hala sunmaktadır. Kurtuluş Savaşı sırasında 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak' amacıyla kurulan ve bu görevini başarıyla sürdüren AA bugün 13 dilde yaptığı yayınla 100 ülkede hizmet veren bir kurum haline gelmiştir. İsimsiz kahramanıyla dünyanın en etkin haber ajanslarından biri olma yolunda ilerleyen AA'nın gününü kutluyor, tüm çalışanlara başarılar diliyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:19 Kaynak: AA
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