Anadolu Efes: 78-92 - Son Dakika

Anadolu Efes: 78-92

19.12.2020 21:41
Anadolu Efes: 78-92, System.String[]

SALON: TOFAŞHAKEMLER: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Ahmet TatlıcıTOFAŞ: Berkan Durmaz 2, Semaj Christon 14, Batın Tuna 8, Jeremy Simmons 4, Tarik Phillip 16, Berk Uğurlu 7, Berke Büyüktuncel 2, Alihan Demir 8, Ömer Yavaş 3, Mert Konuk 6, Muhsin Yaşar 8ANADOLU EFES: Rodrigue Beaubois 2, Tolga...

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı

TOFAŞ: Berkan Durmaz 2, Semaj Christon 14, Batın Tuna 8, Jeremy Simmons 4, Tarik Phillip 16, Berk Uğurlu 7, Berke Büyüktuncel 2, Alihan Demir 8, Ömer Yavaş 3, Mert Konuk 6, Muhsin Yaşar 8ANADOLU EFES: Rodrigue Beaubois 2, Tolga Geçim 10, Adrien Moerman 27, Vasilije Micic 4, Bryant Dunston 4, Ahmet Buğrahan Tuncer 23, Krunoslav Simon 7, Sertaç Şanlı 6, Doğuş Balbay 7, Yiğitcan Saybir 21.PERİYOT: 25-14DEVRE: 37-533.PERİYOT: 54-78

ING Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı TOFAŞ'ı 78-92'lik skorla yenerek, yenilmezliğini sürdürdü.Zorlu mücadeleye, Covid-19 vakaları nedeniyle önemli oyuncularından yoksun çıkan TOFAŞ, 8-0'lık seri ile başladı. Pota altındaki üstün oyununu sürdürerek, rakibinin hatalarını iyi hızlı hücumlarla iyi değerlendiren Bursa temsilcisi, periyodu 25-14'lük skorla önde tamamladı.İkinci periyotta bambaşka bir oyun ortaya koyan Anadolu Efes, bu bölümün ilk dakikalarında 11-0'lık seri yakaladı ve Adrien Moerman'ın dış atış isabetiyle öne geçti: 29-31. TOFAŞ'ın savunmada ritmini kaybettiği anlarda Moerman ve Ahmet Buğrahan Tuncer ile skorer kimliğini ortaya koyan Anadolu Efes, 39 sayı kaydettiği bu periyod sonrası soyunma odasına 37-53'lük skor avantajıyla girdi.Oyun hakimiyetini tamamen eline geçiren Anadolu Efes, hücumdaki istikrarını sürdürerek aradaki farkı korudu. TOFAŞ, bu bölümde Tarık Phillip ve Christon ikilisiyle direnç göstermeye çalışsa da, Moerman'ın başı çektiği hücumlarda rahat skorlar bulmaya devam eden Anadolu Efes, son periyoda 54-78 üstün başladı.

Mücadelenin son periyodunda skorun rehavetiyle üst üste hücumlarından boş dönen Anadolu Efes, TOFAŞ'ın gelen basketlerine karşın, aradaki farkı korurken; parkeden de 78-92'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, ligdeki 11'inci maçını da kazanarak yenilgisizliğini sürdürdü. TOFAŞ ise 7'nci mağlubiyetini aldı.


- Bursa

Berkan Durmaz, Zafer Yılmaz, Anadolu Efes, Batın, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Anadolu Efes: 78-92 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Pelkas'ın attığı golün iptali sonrası F.Bahçe taraftarı çileden çıktı Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı! Farelerle dolu kuru incir deposu Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'na aşkını resmen ilan etti: Gözlerinin içi gülüyordu, nasıl sevmezdim? Son Dakika: Tedbirler işe yaradı, vaka ve ölüm sayıları düşüşe geçti: 19 Aralık günü koronadan 241 kişi vefat etti, 22 bin 195 yeni vaka tespit edildi Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar Gaziantep faciası göz göre göre gelmiş! Bakanlık tüm hastaneleri 5 gün önce uyarmış İngiltere'den korkutan açıklama: Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü daha hızlı yayılıyor Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor
Rıdvan Dilmen: 3-4 oyuncuyu kadro dışı bırakacaksın. Erol Hoca'ya da sağ ol diyeceksin Rıdvan Dilmen: 3-4 oyuncuyu kadro dışı bırakacaksın. Erol Hoca'ya da sağ ol diyeceksin         
21:42
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tablosundaki bazı terimlerin anlamlarını açıkladı Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tablosundaki bazı terimlerin anlamlarını açıkladı         
21:20
Ermenistan'da halktan Paşinyan'a protesto! Ezilme tehlikesi geçirdi Ermenistan'da halktan Paşinyan'a protesto! Ezilme tehlikesi geçirdi         
20:51
F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz         
20:04
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, saçlarını kazıttı FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, saçlarını kazıttı         
19:20
Kayseri'de genç avukat, 8'inci kattan atlayarak intihar etti Kayseri'de genç avukat, 8'inci kattan atlayarak intihar etti         
19:04
Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı         
18:47
Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu         
17:23
Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya'nın Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" şovunun tüm bölümleri Youtube'dan kaldırıldı         
16:18
Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti         
16:13
Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler         
14:54
13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı 13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı         
14:49
Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi         
14:21
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı         
14:14
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 21:52:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Anadolu Efes: 78-92 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei