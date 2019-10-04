Anadolu efes, euroleague'e mağlubiyetle başladı

Barcelona: 64-74

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Boris Ryzhyk, Matej Boltauzer, Carmelo Paternico

ANADOLU EFES: Singleton 2, Doğuş Balbay 7, Tolga Geçim 3, Ömercan İlyasoğlu, Buğrahan Tuncer 2, Pleiss 13, Micic 14, Anderson, Peters 16, Dunston 7, Simon.

BARCELONA: Davies 10, Hanga 5, Oriola 8, Abrines, Higgins 3, Delaney 11, Kuric, Claver 7, Mirotic 24, Tomic 6.

1'İNCİ PERİYOT: 14-19

İLK YARI: 26-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-49

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Turkish Airlines Euroleague ilk hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda konuk ettiği Barcelona'ya 74-64 mağlup oldu.

Anadolu Efes karşılaşmaya Doğuş, Micic, Simon, Peters ve Dunston ile başlarken, Barcelona'nın ilk beşi ise Higgins, Hanga, Claver, Mirotic ve Davies'ten oluştu. Karşılaşmaya iki takımda hücumda tutuk başladı. Doğuş Balbay ve Dunston'ın hücüm ribaundları ile ekstra hücum fırsatları yakalayan Efes, ilk üç dakikayı 5-2 önde geçti. Bu dakikadan sonra hücumda toparlanan İspanyol temsilcisi, televizyon molasına bir sayı farkla önde girdi: 9-10. Periyodun ikinci beş dakikalık kısmında hücumda top kayıplarına devam eden Anadolu Efes, Nikola Mirotic'in etkili oyununa cevap veremedi ve ilk periyodu 19-14 geride kapattı.

Karşılaşmanın 2'nci periyodunun ilk üç dakikası Pleiss ve Delaney'nin karşılıklı sayılarıyla geçildi: 16-22. Efes, Pleiss'ın etkili oyunuyla skoru eritmeye çalışsa da periyodun son dört dakikasına 27-20 geride girdi. Barcelona, televizyon molasından Davies ve Oriola'nın sayılarıyla dönerken farkı ilk defa çift haneye çıkararak Ergin Ataman'a molayı aldırdı: 20-31. Anadolu Efes, periyodun bitimine 48 saniye kala Doğuş'un bulduğu turnike ile farkı tekrardan 9 sayıya indirerek skoru 24-33'e getirdi ve Barcelona'ya molayı aldırdı. Periyodun geri kalan kısmında Barcelona, Davies ve Claver ile sayılar bulurken, Micic'in son saniyede attığı turnike ile Efes, ilk yarıyı 37-26 geride kapattı.

Barcelona, 2'nci yarıya da iyi başladı. Deplasman ekibi, Claver ve Mirotic'in sayılarıyla periyodun ilk dakikasında farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 26-42. Bu dakikadan sonra hücumda daha etkili oynamaya başlayan Efes, Micic ve Peters'ın üç sayılık isabetleri ile farkı eriterek televizyon molasına 49-40 geride girdi. Moladan da etkili dönen Efes, 2: 48 kala Singleton'ın serbest atış isabetleriyle farkı üçe indirdi: 46-49. İki ekip de kalan sürede başka sayı bulamayınca konuk ekip, son periyoda 49-46 önde girdi.

Son periyoda Barcelona, Delaney ve Oriola'dan bulduğu sayılarla 5-0 seri yaparak başladı: 46-54. Anadolu Efes, bu periyottaki ilk sayılarını 6: 10 kala Peters'tan buldu: 48-56. Barcelona, aradaki farkı çift haneye çıkararak periyodun bitimine 4: 15 kala gelen televizyon molasına 61-51 önde girdi. Moladan sonra iki takımda karşılıklı sayılar üretirken Barcelona, 38'nci dakikayı 69-58 önde kapattı. Barcelona, kalan iki dakikada da üstünlüğünü koruyarak karşılaşmayı 74-64 kazandı.

LARKIN VE BEAUBOIS KADRODA YOK

Anadolu Efes'te Fransız oyuncu Rodrigue Beaubois ayak bileğindeki sakatlık yüzünden bu maçta kadroda yer almazken, Shane Larkin de ilk iki resmi maçta olduğu gibi bu maçta da forma giymedi.

PEMBE TOP İLE SEMBOLİK HAVA ATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Her yıl Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda meme kanserinde erken tanının önemine vurgu yapan proje kapsamında sembolik olarak maç öncesinde pembe top ile hava atışı gerçekleştirildi. Hava atışını projenin gönüllü destekçisi ve aynı zamanda oyuncu olan Bensu Soral gerçekleştirdi. Ayrıca Bensu Soral, Anadolu Efes oyuncularına eşlik ederek "Pembe Top Sahada, Farkındalık Her Yerde" pankartıyla parkeye geldi.

CHRIS SINGLETON ESKİ TAKIMINA KARŞI

Öte yandan Anadolu Efes'in sakatlığı dolayısıyla sezonun ilk yarısını kaçırması beklenen Adrien Moerman'ın yerine kadrosuna kattığı Chris Singleton, Efes formasıyla ilk Euroleague maçına eski takımı Barcelona karşısında çıktı.