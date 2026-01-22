Anadolu Efes, Olympiakos'a Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Anadolu Efes, Olympiakos'a Yenildi

22.01.2026 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Efes'in başantrenörü Laso, ikinci yarıda iyi oynadıklarını ancak galibiyeti alamadıklarını belirtti.

Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 24. haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 74-68 yenildikleri maçın ardından, ikinci yarıdaki iyi oyunlarının galibiyete yetmediğini söyledi.

İspanyol başantrenör, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galibiyetlerinden dolayı Olympiakos'u tebrik eden Laso, "Bu maçı pozistif ve neggatif olarak değerlendirebiliriz. Önce olumsuz şeylerden başlamak istiyorum. İlk yarı hiç iyi bir oyun ortaya koymadık. Olympiakos, çok iyi kadroya sahip bir takım ve zor şutları sayıya çevirdiler. Oyunun içine girmemiz 3-4 dakikamızı aldı. Olympiakos gibi bir takıma bu fırsatı tanıdığınızda rekabet edebilmek zor olur. Pozitif tarafında ise yüreğimizi ortaya koyduk. Özellikle ikinci yarıda hem savunmada hem de hücumda daha iyi oynadık. Kadro derinliği sağlayabilecek çok önemli oyunculardan yoksunuz. Ercan ve Dozier gibi sakatlıkdan dönen oyuncuların günden güne daha iyiye gittiğini görüyorum. Ancak günün sonunda maçı kaybettik. Bunun için bir hayal kırıklığı yaşıyoruz." diye konuştu.

Hala üç kulvarda hedeflerine gidebileceklerini aktaran tecrübeli başantrenör, "Anadolu Efes taraftarı olsam, her gün mücadele ortaya koyuyorlarsa takımıma saygı duymayı sürdürürüm. Bu mücadeleyi her gün ortaya koyarsak Avrupa'da her takımı yenebileceğimizi gösteririz. Puan durumunda Avrupa Ligi'nde çok zor olsa da play-inn şansımız matematiksel olarak var. Türkiye Kupası'nda ve Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olma şansımız var. Bu fırsat hala elimizde. Ben bir Anadolu Efes taraftarı olsam, şu anda önümüzde nelerin olduğunu değerlendiririm ve her şeyin kötü gideceğini düşünmem, olumlu kalmaya ve iyimser olmaya çalışırım, nelerin iyi gideceğine odaklanmaya çalışırım. Önümüzde zorlu ve kazanılası şeyler var." ifadelerini kullandı.

Bartzokas: "İkinci yarıda iyi oyunumuzu sürdüremedik"

Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas ise ikinci yarıda iyi oynamamalarına rağmen kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Yunan başantrenör, meslektaşı Pablo Laso ve Anadolu Efes'e iyi dileklerini ileterek başladığı basın toplantısında, "Zor bir sezon geçiriyorlar. Çok fazla sakatlık yaşadılar." dedi.

Mücadeleyi değerlendiren Bartzokas, "İlk yarıda sağlam bir savunma yapıyorduk. Farkı oldukça açtık. Hücumda da iyi gidiyorduk. İkinci yarıda bu oyunu sürdüremedik. Özellikle savunmamız düştü. Ardından erken faul problemine girdik. İkinci yarıda neredeyse ilk yarının yarısı kadar sayı bulduk. Buna rağmen kazanmayı başardık. Günün sonunda mutlu ve bir sonraki mücadeleye hazır olmalıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Anadolu Efes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Efes, Olympiakos'a Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, İran’a saldıracak iddiası İsrail ordusu yüksek alarma geçti ABD, İran'a saldıracak iddiası! İsrail ordusu yüksek alarma geçti
Trump “Grönland konusunda anlaştık“ dedi, Putin adaya fiyat biçti Trump "Grönland konusunda anlaştık" dedi, Putin adaya fiyat biçti
İzlemeyenler çok şey kaçırdı İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis’ten geçti En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis'ten geçti
YPG’nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası
Sındırgı’da deprem fırtınası 100’e yakın sarsıntı kaydedildi Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi

00:10
Bilecik, Yalova ve Niğde’ye yeni emniyet müdürleri
Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri
23:55
Yerine kim gelecek Tedesco’dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap
Yerine kim gelecek? Tedesco'dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap
22:40
Fenerbahçe, Aston Villa’ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
Fenerbahçe, Aston Villa'ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
22:33
ABD basını: Trump Suriye’deki ABD askerlerini geri çekecek
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek
22:23
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret
Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret
22:01
MHP’li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
MHP'li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 00:32:42. #7.11#
SON DAKİKA: Anadolu Efes, Olympiakos'a Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.