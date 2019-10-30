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Anadolu Efes, Panathinaikos deplasmanında

45 dakika önce

THY Euroleague'de 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Anadolu Efes, 6. haftada Yunan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak.

Anadolu Efes, Panathinaikos deplasmanında, System.String[]

THY Euroleague'de 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Anadolu Efes, 6. haftada Yunan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak.

THY Euroleague'in 6. haftasında Anadolu Efes, yarın TSİ 22.00'de deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 5 haftada Efes 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken, Pana ise 2 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı.

AVRUPA KUPALARINDA 664. MAÇ

Efes, Avrupa kupalarında bugüne kadar 663 kez parkeye çıktı. Lacivert-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 368 galibiyet ve 295 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague'de ise 416. maçına çıkacak olan Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 415 karşılaşmada 211 kez galibiyet sevinci yaşarken, 204 kez de rakiplerine mağlup oldu.

24. RANDEVU

Panathinaikos ile Anadolu Efes, Avrupa kupalarında bugüne kadar 23 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda Efes 8 kez rakibini mağlup ederken, 15 kez de sahadan üzgün ayrıldı. İki takımın geçen sezon oynadığı maçlarda Pana evinde 88-75, Efes sahasında 78-62'lik skorla galip ayrılmıştı.

4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Sezona Barcelona mağlubiyetiyle başlayan Anadolu Efes daha sonra oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyet çıkardı. İyi bir seri yakalayan lacivert-beyazlılar bu süreçte ALBA Berlin, Valencia Basket, Real Madrid ve son olarak da Kızılyıldız'ı mağlup etmeyi başardı.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Ligde Anadolu Efes 82.8 sayı ortalamasıyla oynarken, Panathinaikos ise 83.6 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Efes'te Vasilije Micic 18.0 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Yunan temsilcisinde Jimmer Fredette de 15.2 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkı veriyor.

(İHA)

Türk Hava Yolları, Panathinaikos, Anadolu Efes, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:00 Kaynak: İHA
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