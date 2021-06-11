Anadolu Efes'te forma giyen Sertaç Şanlı, Barcelona'ya transfer oldu

Türkiye'nin en büyüğünde ilk faz tamamlandı! Dev proje uzaydan bile görülecek

Anadolu Efes ile THY Euroleague ve Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşayan milli basketbolcu Sertaç Şanlı, İspanya devi Barcelona Lassa ile anlaşmaya vardı.Anadolu Efes ile bu sezon Euroleague'de ve Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ve müthiş bir performans sergileyen Sertaç Şanlı, İspanya devi Barcelona Lassa ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

FİNALDE PARILDADI

Anadolu Efes, Final Four'da Barcelona'yı yenerek kupaya uzanmıştı. O karşılaşmada Micic, Sertaç ve Larkin ön plana çıkarak, takıma kupayı getirmişti. Ancak Sertaç, yoluna Barcelona'da devam etmek istedi.