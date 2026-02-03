Anadolu Efes, Valencia'yı Farklı Geçti

Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 26. haftasında sahalarında İspanya temsilcisi Valencia Basket'i 107-90 yendikleri maçta sağlam bir oyun oynadıklarını söyledi.

İspanyol çalıştırıcı, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Laso, Avrupa Ligi'nde 9 maç aradan sonra galibiyet aldıkları müsabakanın basın toplantısına girdiğinde, "Sonunda farklı bir ruh haliyle huzurundayım." dedi.

Oyuncularını galibiyetten dolayı tebrik eden Laso, "Elbette kazanmak kaybetmekten çok daha iyi. Bugün sahaya çok büyük bir efor yansıttık. Beklentileri çok yüksek olan bir başantrenörüm. Bana göre harika bir maç çıkarmadık ama ilk dakikadan itibaren sağlam bir oyun ortaya koyduk. Rekabetçi olabilmemiz için tam olarak yansıtmamız gereken tonu ortaya koyamasak da enerjisi yüksek, hızlı, 3 sayının gerisinden çok tehlikeli bir takıma karşı oynadığımızı da unutmamalıyız. Takımımı tebrik ediyorum ve galibiyetten dolayı mutluyum." diye konuştu.

Martinez: "Kazanma formülünü bulamadık"

Valencia Basket Başantrenörü Pedro Martinez ise kötü bir maç gerçirdiklerini söyledi.

Tecrübeli çalıştırıcı, Anadolu Efes karşısında kazanacak yolu bulamadıklarını belirterek, "Kötü bir maçtı. Anadolu Efes, ilk dakikadan son saniyeye kadar dakikadan çok daha fazla enerjiyle mücadele etti. İkinci yarının başında iyi oynamış gibi gözüküyorduk ama kazanma formülünü bulamadık. Çok kolay basketlere izin verdik. Çok fazla ribaunt kaybettik. Hem hücumda hem top paylaşımında hem de savunmada iyi değildik. Mental olarak da iyi olmadığımızı düşünüyorum. Bazı problemlerimiz var. Bunları reddedemeyiz. Bazı maçları kazanınca problemleri görmüyoruz. Bu problemleri geliştirmeye çalışmalıyız. Ancak gördüğünüz gibi zamanımız yok. Mücadele durmaksızın devam ediyor." ifadelerini kullandı.