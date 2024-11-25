Anadolu Kadın Hareketi Başkanı Saraç'tan '25 Kasım' Açıklaması: "Türkiye Bu Yıl da Erkek Şiddetiyle Mücadelede Sınıfta Kaldı" - Son Dakika
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Anadolu Kadın Hareketi Başkanı Saraç'tan '25 Kasım' Açıklaması: "Türkiye Bu Yıl da Erkek Şiddetiyle Mücadelede Sınıfta Kaldı"

Anadolu Kadın Hareketi Başkanı Birsen Temir Saraç, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yaptığı basın toplantısında, "Türkiye kadına yönelik erkek şiddetiyle mücadelede sınıfta kaldı. Kadınları korumak için kılını kıpırdatmayan, açıkça yasaları çiğneyerek erkeklere bulduğu her fırsatta indirim yağdıran yargı, şüphesiz iktidarın toplumsal cinsiyet eşitsizliği içeren söylem ve eylemlerinden besleniyor" dedi.

25.11.2024 18:30
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(ANKARA)- Anadolu Kadın Hareketi Başkanı Birsen Temir Saraç, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yaptığı basın toplantısında, "Türkiye kadına yönelik erkek şiddetiyle mücadelede sınıfta kaldı. Kadınları korumak için kılını kıpırdatmayan, açıkça yasaları çiğneyerek erkeklere bulduğu her fırsatta indirim yağdıran yargı, şüphesiz iktidarın toplumsal cinsiyet eşitsizliği içeren söylem ve eylemlerinden besleniyor" dedi.

Anadolu Kadın Hareketi Başkanı Birsen Temir Saraç, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Saraç açıklamasında, "Bu 25 Kasım'da da tablo değişmedi. AKP, kadına yönelik şiddeti önlemek adına hayata geçirdiği politikalarında 'mış' gibi yapmaya devam etti. Yetkili merciler görevini yerine getirmediği için Türkiye'de binlerce kadın katledilmeye, şiddete uğramaya devam ediyor. Biz kadınlar olarak bu döngüyü kırmak ve kazanılmış haklarımızı müdafaa etmek için omuz omuza mücadele etmeye devam ediyoruz" dedi.

"Biz kadınlar olarak iktidar partisinin üzerimizde kurmak istediği tahakkümün karşısında duracağız"

"Türkiye'de kadınlar; her hamlesiyle kadını güvencesiz bir ortama iten, İstanbul Sözleşmesi'ni tek taraflı kaldırarak kadını korumasız hale getiren, kadınları kendi tercihlerini dikkate almayan AKP iktidarıyla muazzam şekilde mücadele ediyor" diyen Birsen Temir Saraç, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"İstanbul Sözleşmesi 1 Ağustos 2014'de yürürlüğe girdi, 20 Mart 2021'de ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir gece yarısı kararı ile Türkiye sözleşmeden çekildi. Ancak bu karar kadınları durdurmadı. Her yıl yüzlerce kadın erkekler tarafından katledilirken, kadın failleri en yakınlarındaki erkeklerken, onlar susmadı; haykırdı. Müthiş bir mücadele başlattılar. Biz de onlarla birlikte saha da omuz omuza bu mücadeleyi sürdürdük. Hiçbir kadın İstanbul Sözleşmesi'nden umudu kesmedi. Kadınlar, tarihsel gelişim çizgisinde yürüyen Türk kadınlığını orta çağ karanlıklarına itmeye çalışanlara karşı, Atatürk'ün önderliğinde elde ettiği kadın haklarına dayanarak, her daim mücadeleye devam edecektir. Biz kadınlar olarak iktidar partisinin üzerimizde kurmak istediği tahakkümün karşısında duracağız.

"Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verilmeli"

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla yasaları çiğneyen AKP'ye bir kez daha çağrıda bulunuyoruz;

İstanbul Sözleşmesi'nin yanı sıra Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve diğer mevzuat hükümlerinin öngördüğü toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik tüm düzenlemeler yerine getirilmeli. Şiddetin başat sebeplerinden olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçebilmek amacıyla kamu çalışanları ile okullar başta olmak üzere halka farkındalık ve bilinçlendirme amaçlı toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verilmeli."

Kaynak: ANKA

Birsen Temir, Türkiye, Güncel, Şiddet, Hukuk, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Kadın Hareketi Başkanı Saraç'tan '25 Kasım' Açıklaması: 'Türkiye Bu Yıl da Erkek Şiddetiyle Mücadelede Sınıfta Kaldı' - Son Dakika

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